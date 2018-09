An sich wäre niemand so prädestiniert, gute Spiele zu machen, wie der Künstler. Jetzt, nachdem er aus dem Olymp seiner Klause herabgestiegen ist in die banale Umwelt, stellt er geradezu zwangsläufig Spiele her. Man braucht nur in moderne Ausstellungen zu gehen, da rühren sich Plastiken, zittern, wackeln, man darf, ja man soll anfassen: damit spielen.

Der schönste Baukasten, den ich je in den Fingern hatte, stammt von Waki Zöllner. Dabei kann man ihn primitiver gar nicht ersinnen. Es sind da erst einmal acht Quader (6X6X6), dann zwei doppelte (12X6X6), dann dies verdreifacht (18 ×12×6), ach ja: zwei Säulen sind auch noch dabei. Da ist keine Spur von Raffinement, von Goldenem Schnitt und so. Und doch ist es unmöglich, aus den Teilen etwas Nicht-Schönes zu bauen, nicht einmal mit Fleiß, nicht einmal, wenn man sie nur auf den Tisch schmeißt. Wie sie auch liegen mögen, wie man sie auch türmt – das Produkt ist von einer Harmonie, an der man sich nicht satt sehen kann.

Das liegt am Material. Der Münchner hat einen längst bekannten Werkstoff für die Kunst entdeckt: das Plexiglas. Seit er damit umgeht (1966), „verzichtet er auf Farbe“. Aus Plexiglas fertigt er seine präzisen Werke: Kuben auf Stahlstiften, Hohlkugeln, die ineinander schweben, Bahnen, auf denen blitzende Kugeln rollen. Galerien in Essen, Kassel, München, Frankfurt, Düsseldorf und Wien und die Biennale in San Marino haben an seinen durchsichtigen Kreationen Gefallen gefunden; Udo Kultermann hat ihn in seinem Buch „Neue Dimensionen der Plastik“ in die Pop-Elite der Welt aufgenommen.

Die unglaubliche Durchsichtigkeit ist auch das Frappierendste an den geschilderten Bauelementen. Durchsichtiger als jedes Glas, ja durchsichtiger als Luft scheinen die hochpolierten Körper zu sein, die alles, was man aus ihnen baut, durch Spiegelungen der haarfeinen Kanten strukturiert: sein ganzes, simples Geheimnis. Erstaunlicherweise greift sich dieses „Glas“ nicht wie Glas an, eher wie Holz. Dieser Baukasten ist teuer, doch das ist ein relativer Begriff; schließlich ist dieses Spielzeug ein signiertes Werk moderner Kunst, für das in zehn Jahren der Kunstmarkt vielleicht das Mehrfache zahlt. Wie auch immer: Architekten, die etwas auf sich halten, müßten einen solchen „Archiplex“ haben: Wenn er in ihrem Büro steht, wird ihnen jeder Kunde Wunderdinge zutrauen – und sich selber für ein Genie halten, wenn man ihn damit hantieren läßt.

Auch Polizeipräsidenten und Leuten, die an Daktyloskopie interessiert sind, kann ich ihn empfehlen. Sie brauchen ihre Besucher nur ein paar Minuten damit allein zu lassen – und schon kriegen sie erstklassige Fingerabdrücke; das ist freilich der einzige „Nachteil“ dieses famosen Baukastens, Er wird übrigens in feinem schwarzem Lederkoffer geliefert. Nicht umsonst ist darin auch eine große Tube enthalten: ihr Inhalt „reinigt und poliert Plexiglas“.

Gern hätte ich selber einen „Archiplex“ gehabt, aber ich konnte ihn mir nicht leisten. Jetzt kann ich, denn er hat einen kleinen Bruder bekommen, den „Archiplexl“, ars multiplicata quasi. Seine Bauelemente sind zwar nur zwei Zentimeter hoch; auch Säulen sind keine dabei. Aber er macht (beinahe) so viel Spaß wie der „Archiplex“. Aber das schüchterne „beinahe“ wird einem vergolten. Im Preis. „Archiplexl“ ist vergleichsweise einfach spottbillig. Eugen Oker