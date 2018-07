Münster

Katholiken der Domstadt Münster fühlen sich von ihren Bischöfen hinters Licht geführt. Grund des Ärgers: die angeblich mit „verschleierten“ Spendengeldern finanzierte neue Bischofszeitung „Publik“. Die Mitglieder der „Gesellschaft für Kirche und Demokratie“, ein Zirkel kritischer Katholiken, waren durch eine Rundfunkmeldung aufgeschreckt worden. Darin hieß es, daß die Kollekte vom Mai 1967, die laut kirchlicher Ankündigung in allen westdeutschen Bistümern für die Unterstützung katholischer Publizistik in den Entwicklungsländern dienen sollte, gar nicht dorthin geflossen sei. Der Klingelbeutel sei in Wahrheit zur Finanzierung von „Publik“ gebraucht worden. Im Frühjahr 1967 hatten die deutschen Bischöfe auf ihrer Plenarkonferenz in Bad Honnef beschlossen, diese Wochenzeitung auf den Markt zu bringen.

Bis heute haben die Katholiken aus Münster auf ein Dementi dieser Nachricht gewartet. Kein Bischof rührte sich. Jetzt vermuten sie, von ihren Oberhirten irregeführt worden zu sein. In einem Brief an die kirchliche Behörde in Münster verlangen sie Aufklärung über den wahren Adressaten des Spendengeldes. „Dieser Fall ist uns ein Anlaß, grundsätzlich darauf hinzuweisen, daß die Gläubigen über die Verwendung der Kollektengelder informiert werden müssen. Es ist für viele Glieder der Kirche ärgerlich, über die Verwendung ihrer Spenden nicht ausreichend unterrichtet zu werden“, heißt es in dem Brief.

Ärger über eine für „Publik“ bestimmte Kollekte gab es kürzlich auch in der 8000 Katholiken zählenden Gemeinde in Essen-Rüttenscheid. Dort weigerte sich der Pfarrgemeinderat, eine von der bischöflichen Behörde angeordnete Kollekte für „Publik“ durchzuführen. Die seit einem halben Jahr währende Kontroverse zwischen Gemeinderat und Generalvikariat in Essen ist bis heute nicht beigelegt.

„Unsere Aufgabe ist es, die Glaubwürdigkeit der Kollekte zu schützen“, sagt der Vorsitzende des Katholiken-Gremiums. Er beruft sich auf die Synodalstatuten des Bistums Essen, in denen es heißt, daß die Kollekte „ein Zeichen der Bereitschaft zu helfender Liebe“ ist und eine „fromme Gabe für einen guten Zweck“. Die Katholiken aus Essen-Rüttenscheid berufen sich auf die ihnen vom Konzil ausdrücklich zugesprochene Mündigkeit und bestreiten freiweg, daß eine „Publik“-Kollekte eine solche für einen „guten Zweck“ sei. Der Gemeinderat: „Es handelt sich hier um einen vagen wirtschaftlichen Zweck.“

Das Generalvikariat indes ging bis heute nicht auf die Bedenken ein. Die Behörde des Bischofs ließ verlauten, daß der Gemeinderat nicht zuständig sei, eine oberhirtlich angeordnete Kollekte für „Publik“ zu verhindern. Der Gemeinderat will sich nun dem obrigkeitlichen Druck beugen und den Klingelbeutel zugunsten der Bischofszeitung herumgehen lassen. Sein Kommentar: „Die Konsequenzen des Mißbrauchs dieser Kollekte tragen wir nicht.“

Ein „vertraulicher“ katholischer Rundbrief ließ wissen: „Wenn die Publik-Finanzierung eines Tages publik wird, ist mit einem Skandal zu rechnen.“ Der Brief geizte zwar mit konkreten Hinweisen, ließ jedoch durchblicken, daß der Paderborner Kardinal Jaeger wegen des Geldes, das jedes der 22 Bistümer auf Anordnung der Bischofskonferenz an „Publik“ abzuführen hat, in Zorn geraten sei. Als Meinung des Kardinals wird kundgemacht: „Aus Steuermitteln meiner Diözese bekommt ‚Publik‘ keine Mark.“

Heinz Kornetzki