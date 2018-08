Prags Schicksal heißt: erdulden

Von Theo Sommer

Vor dreißig Jahren, kurz nach der Unterzeichnung des Münchner Abkommens, schrieb ein sensibler amerikanischer Diplomat an das State Department: "Die Tschechoslowakei ist ein mitteleuropäischer Staat. Ihr Schicksal hängt letztlich davon ab, daß sie sich der Vormacht fügt, nicht ihr zuwiderhandelt."

Der Autor war George F. Kennan, damals Sekretär an der Prager US-Gesandtschaft, später einer der Großen im Auswärtigen Dienst seines Landes. Inmitten schwarzer Verzweiflung mühte er sich, in langen Situationsanalysen einen Sinn in das Elend der Tschechoslowaken zu bringen und dem Schlimmen, das sich ereignet hatte, seine gute Seite abzugewinnen.

Anpassung als Schicksal – sie habe, so räsonierte er, auch ihre positiven Seiten. Dem tschechischen Staat habe sie nicht nur Rechte, sondern auch Belastungen abgenommen; der Kern des Landes sei unbeschädigt geblieben; und für die Zukunft bleibe eine großartige junge Generation erhalten, "die zweifellos geopfert worden wäre, hätte man sich für die romantische Lösung des aussichtslosen Widerstandes entschieden statt für die demütigende, aber eigentlich heroische des Realismus".

Schon wenige Wochen darauf revidierte sich George Kennan. "Leider erwies es sich bald als unmöglich, den gemäßigten Optimismus der ersten Reaktion beizubehalten." Von Bericht zu Bericht fiel danach sein Urteil immer düsterer aus. Wohl klammerte er sich noch an die eine oder andere Hoffnung, aber es waren, wie er rückschauend eingesteht, "irreale Hoffnungen". Unversehens schlug der "Zwang zur Anpassung" um in pures Unterjochtsein.

Dreißig Jahre später, im Oktober 1968, sieht sich der Beobachter der tschechoslowakischen Szene zu der gleichen ernüchternden Feststellung gezwungen. Abermals unterwerfen sich Tschechen und Slowaken einer Übermacht; aufs neue erweist sich die Annahme als trügerisch, daß die Besatzer nicht genau wüßten, was sie eigentlich wollten; und wiederum verglüht die Hoffnung, daß es den Tschechoslowaken vielleicht vergönnt sei, aus den Trümmern ihrer Träume die Bausteine einer halbwegs eigenständigen Zukunft zu retten. Seit Unterzeichnung, Ratifizierung und Inkrafttreten des sowjetisch-tschechoslowakischen Truppenvertrages in der vergangenen Woche ist die Ernüchterung komplett. Die Tschechen und Slowaken werden mit dem Leben davonkommen, doch schwerlich mit ihren Ideen.