Wenn ein junger Mann in die Politik geht

Von Nina Grunenberg

Als Dr. Fritz Sack an jenem Wahlsonntag im September 1964 spätabends in das Kölner Rathaus kam, fand er die alten und die neuen Ratsherren der SPD in Siegerlaune um ein Faß Kölsch’ Bier versammelt. Die Kommunalwahlen waren überstanden Die Kölner hatten gesprochen. Die SPD hatte gesiegt. Etwas anderes hatten die Kölner Sozialdemokraten zwar auch nicht erwartet.

Nur die Höhe ihres Erfolges hatte sie überrascht. 57,4 Prozent der Kölner hatten für sie gestimmt. Der Ruf der schwarzen Bischofsstadt als roter Hochburg war überwältigend bestätigt worden, so überwältigend, daß die SPD von 67 Sitzen im Kölner Rat vierzig besetzen durfte und die Reserveliste fast nicht ausgereicht hätte. Fritz Sack hatte als einer der letzten daraufgestanden. Jetzt stand er im Fraktionsbüro der SPD, und ein markiges Wort, das er den erwartungsvollen Reportern der Lokalzeitungen als Gruß und Dank an die Wähler hätte mitgeben können, wollte ihm nicht recht einfallen.

Hans-Jürgen Wischnewski, der Kreisparteivorsitzende von Köln, mittlerweile Ex-Entwicklungsminister und Bundesgeschäftsführer der SPD, wandte sich an den frisch gebackenen Stadtvater Sack und sagte: "Ja, dich haben wir ja nicht erwartet."

Fritz Sack hat das nicht vergessen: "Da klang so ein bißchen die Verwunderung über die Höhe des Wahlsieges mit, und zum anderen war da drin: Na ja, dich wollten wir ja eigentlich nicht. Vielleicht ist das überinterpretiert. Man kommt sich natürlich fremd vor, wenn man so auf festgefügte informelle Strukturen stößt, in die man nicht ohne weiteres einbrechen kann. Da habe ich noch mal gefragt, ob es denn Sinn habe für mich, dabei zu bleiben, weil ich ja doch gleich für ein Jahr nach Amerika verschwinden würde. Unseren Fraktionschef kannte ich nicht. Ich kannte die meisten vorher nicht. Was die Peinlichkeit natürlich noch erhöhte, war die Tatsache, die sich bald herumsprach, daß der Sack gar nicht gewählt hatte."

Letzte Reihe, links