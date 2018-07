Für Deutschlands Landwirte kommt frohe Kunde aus Brüssel. Die EWG-Agrar-Experten haben in kluger Voraussicht den Agrarfonds für das nächste Jahr wieder kräftig aufgestockt. 9,75 Milliarden Mark, das bedeutet eine Steigerung um genau 19 Prozent, will man für die gemeinsame Landwirtschaft im nächsten Jahr ausgeben. Milliarden für die Landwirtschaft, das muß wohl sein. Nur die Aufteilung der Beträge (rund acht Milliarden Subventionen) läßt schon jetzt ahnen, daß es 1970 wieder ein paar Milliarden mehr sein werden, und in ein paar Jahren wird der Agrarfonds, wenn nicht endlich ein vernünftiger Plan durchgesetzt wird, überkochen.

Kleckerbeträge für die Beseitigung des Hauptübels, Milliarden für die Unterstützung unrentabler Betriebe, das wird den Bauern über die nächsten Jahre hinweghelfen. Auf die Dauer aber wird man damit ihre Lage nicht verbessern. Statt großzügig Subventionen einzuplanen, sollten sich die EWG-Agrarpolitiker an ein Konzept wagen, das den Mißstand im Kern bekämpft und dann ihre Milliarden diesem Ziel entsprechend verteilt. rod.