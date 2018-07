Milliarden für Autos

In Deutschlands Haushalten stehen die Ausgaben für das Auto mit an der obersten Stelle im Familienbudget und steigen mit höheren Einkommen überproportional. Während die durchschnittliche Arbeiterfamilie (vier Personen) mit einem Monatseinkommen um 1000 Mark im Jahr 720 Mark (6,2 Prozent der Gesamtausgaben) für das Auto ausgibt, sind es bei einem Einkommen von 2000 Mark bereits elf Prozent der Gesamtausgaben. Insgesamt geben, die Deutschen für ihre Autos im Jahr elf Milliarden Mark aus, Kaufpreis neuer Wagen nicht eingerechnet.

Parken auf grünem Rasen

Deutschlands Ziegelforscher machen einen vortrefflichen Vorschlag: Man verwandele alle Parkplätze in den Städten in grüne Rasenflächen. Dazu braucht man nur die neuen Hochlochziegel. Die Hohlräume in den Ziegeln werden mit Muttererde gefüllt, und anschließend wird Sportplatzrasen oder Klee gesät. In 14 Tagen wachsen die Graswurzeln durch die Ziegel in den festen Boden und sprießt nach oben eine grüne Fläche. Die Rasenflächen werden durch Temperaturausgleich und Staubbindung die Luft in den Städten verbessern und im Sommer den Hitzestau mildern. Vorteil für den Autofahrer: Es gibt keine vereisten Parkplätze mehr.

Kostenlos ist billiger

Philip Seibert, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Eisenbahner, hat es vorgerechnet: Kostenlose Straßenbahnen, Omnibusse und U- oder S-Bahnen wären letztlich billiger als die gegenwärtige Praxis des freien Straßenverkehrs in den Städten. Der individuelle Autoverkehr in den Ballungszentren verschlingt jährlich sieben Milliarden Mark Straßenunfall-Folgekosten, rund eine Milliarde für die Polizei, ungezählte Milliarden für Investitionen im Straßennahverkehr und die nicht zu erfassenden Kosten der Lärm- und Abgasbelästigung, der Immobilienentwertung und der Zeitverluste. Gleichzeitig aber machen die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe pleite, weil Gäste und Geld fehlen. Schließt Seibert: „Aber diese Gesellschaft lebt ja nicht von Vernunft, sondern von Gewinn durch Verschwendung und Vergeudung.“

Mehr Sicherheit mit Minis