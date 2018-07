Arbeiter sterben in Deutschland allmählich aus. In der Industrie, wo traditionell die Zahl der Arbeiter überwiegt, werden nach Schätzungen des Deutschen Industrieinstitutes bis 1990 in der Mehrzahl Angestellte beschäftigt sein. Der Trend zu mehr Angestellten ergibt sich in erster Linie aus dem technischen Fortschritt. Der Fortschritt bedeutet komplizierte technische Anlagen, deren Beherrschung von den Beschäftigten wiederum eine bessere Ausbildung erfordert Mit mehr Ausbildung kommt fast automatisch die Höherbewertung der Arbeit und die Verwandlung des Arbeiters in einen Angestellten. Unterstützt wird dieser Trend noch durch die Politik mancher Firmen, möglichst alle Beschäftigten unabhängig von ihrer Tätigkeit als Angestellte einzustellen.