Von Bernhard M. Lichtwer

In der ZEIT Nr. 37 setzte sich Christian Troebst – Industriepfarrer an der Evangelischen Akademie Bad Boll – in temperamentvoller Weise mit der menschlichen Situation und den menschlichen Problemen in den Führungsspitzen der großen Unternehmen auseinander („Koffer packen oder kuschen – Glanz und Elend der Manager“). Darauf antwortet in nicht, weniger engagierter Form Bernhard M. Lichtwer, im Personalressort der Standard-Elektrik Lorenz AG, Stuttgart, tätig.

Nur wenigen vom Glück verfolgten Top-Leuten in der Wirtschaft bleibt der Augenblick erspart, in dem es heißt: Kuschen oder Koffer packen.“ Nur wenigen Pfarrern, so möchte man fortfahren, scheint es zu gelingen, die industrielle Situation richtig zu erfassen. Gründlich mißlungen hinsichtlich der Situation der Manager ist dies jedenfalls Christian Troebst, obwohl Industriepfarrer und zudem an der renommierten Evangelischen Akademie Bad Boll, in seinem Aufsatz „Koffer packen oder kuschen“, welchen er mit dem eingangs zitierten Satz einleitete.

Wenn Troebst allerdings – vielleicht als Zeichen für die den Kirchen immer wieder abverlangte Weltoffenheit – beweisen wollte, daß er eine gewisse Richtung des schlechten und gehässigen Industriejargons beherrscht, so ist ihm dies, mehr als seinen Amtsbrüdern lieb sein dürfte, aufs beste gelungen. Natürlich unversehens hat er sich dabei Argumentationen bedient, die sich zwar auf den ersten Blick gut lesen lassen und auch bestechend wirken, die aber voller Halbwahrheiten stecken und überdies in der von Troebst vorgetragenen Zusammenstellung an der Realität vorbeigehen. Wohl ist es lobenswert, sich mit einem so brennenden Thema wie der Situation der oberen Führungskräfte im Unternehmen auseinanderzusetzen, aber es ist ein zu ernstes Thema, als daß seine Behandlung so hitzig hin-, geschrieben werden darf.

Seine Story vom Glanz und Elend der Manager kompiliert Troebst aus dem Primitivjargon der Industrie: „Von den Kapitaleignern eingekauft“, als „hochdotierte Wunderkinder“ sieht man sie „in vollklimatisierten Etagen hausen“ als „Rotten und Cliquen, die sich beschleichen und umlauern“. Sie sitzen im „Karussell aus Angst und Haß“ und sind „ständig im Clinch mit ihresgleichen“ und gezwungen; als „Bosse mit Keulen zu kämpfen“, wenn es bei Mißerfolgen um Fall von und Aufstieg zu der „Kommandobrücke“ geht. „Dann wackeln Stühle, und dann rollen Köpfe.“ „Die Auguren im zweiten und dritten Glied“ treten auf den Plan, „Zuträger und Helfershelfer wollen Bargeld sehen“. Auf „freier Wildbahn“ wird entschieden, „wer den Laden schmeißt“. „Wer aber Mitte 40 ist, verliert die Chancen; ihm bleibt nur ‚die innere Emigration im goldenen Käfig – in diesem System der Guerillataktiken des Überlebens.“

Versucht man, den Kern der Argumentation freizulegen, so findet man die Behauptung: Die besten Männer sind institutionell verurteilt, sich gegenseitig zu verschleißen. Die Unternehmensformen (Familienunternehmen, Aktiengesellschaft, Großkonzern) zwingen durch die Art des Systems die Führungskräfte zu bestimmten Verhaltensweisen der Rivalität und zum Zweikampf aller gegen alle. Ja, die Manager werden wider Willen durch die Unternehmensform, die an allem schuld ist, zu solch unmoralischer Haltung gezwungen.

Darum sieht Troebst die Lösung des Problems in einer Systemänderung, wobei ihm als Ideal die Stiftung vorschwebt, räumt aber sogleich ein, daß man wohl nicht alle Unternehmen einfach umwandeln könne; er findet den Ausweg in der Einrichtung eines „innerbetrieblichen Gremiums“, das alle strittigen Fälle klären soll. Ein mageres Ergebnis nach einem so gewaltigen Wortaufwand.