Urteil gegen IOS

Vor dem Landgericht Düsseldorf hat ein privater Anleger seinen Vertrag über ein Investment-Sparprogramm mit der IOS (Investors Overseas Services Ltd. Panama) wegen arglistiger Täuschung angefochten. Das Gericht verurteilte die IOS zur Zurückzahlung des gesamten angelegten Betrages zuzüglich der einbehaltenen Provisionen, weil in den Vertragsunterlagen verschleiert sei, daß die IOS eine panamesische Gesellschaft ist; die IOS habe vielmehr den Eindruck erweckt, der Kunde schließe mit einer schweizerischen Gesellschaft ab. „Keinesfalls geht es an, dem Kunden, der sein Geld anlegen will, den Firmensitz in Panama zu verschweigen und sich durchgängig und mit Nachdruck als schweizerische Gesellschaft zu präsentieren.“ Die IOS hat ihre Anwälte angewiesen, gegen dieses Urteil Berufung einzulegen.

Versichert bei Demonstrationen

Wer als privat Krankenversicherter, ohne sich aktiv an einer Demonstration zu beteiligen und ohne eine damit im Zusammenhang stehende Straftat zu begehen, bei Demonstrationen Gesundheitsschäden davonträgt, erhält die tariflichen Leistungen für die medizinische Heilbehandlung, gleich welche Versicherungsbedingungen seinem Vertrag zugrunde liegen. Wer dagegen aktiv an Demonstrationen teilnimmt und dabei vielleicht sogar strafbare Handlungen begeht, muß unter Umständen damit rechnen, daß er keine Leistungen seines Krankenversicherers erhält.

Venezuela muß mehr zahlen

Mit 7 und nicht – wie zunächst erwartet – 6 3/4 Prozent wird die Anleihe der Republik Venezuela über 100 Millionen Mark verzinst werden. Bei einem Ausgabekurs von 97 3/4 Prozent und einer Laufzeit von 15 Jahren ergibt sich eine Rendite von 7,45 Prozent. Von den Banken werden diese für den Anleger ungewöhnlich günstigen Bedingungen mit der zur Zeit bestehenden Überforderung des Kapitalmarktes begründet. In Börsenkreisen nennt man indessen noch einen anderen Grund: Das beträchtliche politische Risiko bei südamerikanischen Anleihen muß von den Kapitalsuchenden honoriert werden.

Anleihe mit 6,6 Prozent Rendite

Mit der Caisse Nationale des Telecommunications, Paris, legt ein weiteres französisches Unternehmen eine Mark-Anleihe auf. Auch diese Emission wird vom französischen Staat garantiert. Zinssatz 6 1/2 Prozent, Ausgabekurs 99 1/2 Prozent, mittlere Laufzeit etwa 10 1/2 Jahre. Es errechnet sich eine Rendite von 6,6 Prozent.