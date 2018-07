Ein technisches Problem, eines das ausgerechnet während der kritischen letzten Phase eines Raumflugs das Unfallrisiko erheblich vergrößert, ist noch nicht gelöst: die Funkstille im Nachrichtenverkehr zwischen den Astronauten und den Flugleitstellen auf der Erde bei der Landung. Dieser Nachrichtenvorhang fällt in dem Augenblick, in dem das Raumschiff in die dichtere Erdatmosphäre eintaucht.

Verursacht wird das Blackout von der rund 5500 Grad Celsius heißen Luftwand, die sich als Stoß welle vor dem Flugkörper bildet und ihn zum großen Teil umgibt. Dieses glühende Gas befindet sich wegen seiner hohen Temperatur im vierten Aggregatzustand der Materie. Es ist ein Plasma, ein Gemisch aus Ionen – Atome, die eines Teils ihrer Elektronen beraubt sind – und Elektronen. Die beiden Teilchenarten sind elektrisch geladen, die Ionen positiv und die Elektronen negativ, weshalb hier elektrische Felder entstehen, die Radiostrahlen nicht durchdringen können, jedenfalls nicht Radiostrahlen solcher Frequenzen, mit denen der Funkverkehr zwischen Raumschiff und Bodenstationen stattfindet.

Das Ärgernis stellte sich keineswegs erst überraschend beim ersten bemannten Raumflug heraus. Wissenschaftler hatten die Funkstille vorausgesehen und sich die Köpfe darüber zerbrochen, ob sie zu umgehen sei. Doch sie fanden keinen Weg. Jetzt freilich gibt es eine Reihe von Vorschlägen, wie sich Abhilfe schaffen ließe.

Übrigens tritt die gleiche Kalamität auch beim Start einer Rakete auf. Die heißen Gase, die den Raketenmotoren entströmen und die sich glockenförmig hinter ihr ausbreiten, sobald sie in eine Schicht dünnerer Luft eintritt, bilden ebenso einen für Radiowellen undurchdringlichen Schirm. Hier freilich läßt sich das Blackout mit einem Trick vermeiden: Man stellt die Antennen der Bodenstationen so weit von dem Startplatz entfernt auf, daß die Radiostrahlen auf dem direkten Weg zwischen Sender und Empfänger an der heißen Gasglocke vorbei die Antennen des Projektils erreichen.

Diesen Ausweg gibt es beim landenden Raumschiff nicht. Die Kapsel hat, weil sie sich mit dem stumpfen Ende voraus der Erde nähert, beim Eintritt in die dichtere Luft einen besonders hohen Bremswiderstand; mithin baut sich eine besonders dicke Schicht aus glühender Luft auf. Gäbe man dem Flugkörper Stromlinienform, dann würde zwar eine nur dünne Plasmahülle den Funkverkehr nicht mehr allzusehr beeinträchtigen, aber eine unversehrte Landung wäre ausgeschlossen. Denn das Raumschiff bringt bei seiner Rückkehr rund ein Drittel der Treibstoffenergie, mit der es auf die Reise geschickt wurde, als Bewegungsenergie zurück. Diese enorm große Energiemenge muß es bis zum Aufsetzen irgendwie loswerden.

Das gelingt nur, wenn die Kapsel der Luft eine möglichst große Bremsfläche bietet. Glücklicherweise kommt dabei eine Eigenart der Überschallströmung ins Spiel: Es bildet sich die oben schon erwähnte heiße Stoßwelle, die dem Flugkörper vorausläuft und deren Ausläufer ihn in gleichem Abstand umgeben. Sie setzt den weitaus größten Teil der Energie des Raumschiffs in Wärme um, ohne daß davon der Flugkörper selbst aufgeheizt wird. Nur ein, Zwanzigstel der zu vernichtenden Energie bleibt noch übrig; doch es würde ausreichen, um die Kapsel wie einen Meteor verbrennen zu lassen. Das verhütet der Hitzeschild, der die Energie in Wärme umsetzt, dabei schmilzt und verkohlt und sie in abplatzenden weißglühenden Stücken davonträgt.

Die Plasmahülle ist also ein notwendiges Übel – kann man sie durchlöchern, gewissermaßen mit „Maschen“ versehen, die Radiowellen hindurchlassen?