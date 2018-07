Kritische Anmerkungen zu Krankheitssymptomen unseres öffentlichen Lebens

Von Theodor Eschenburg

Als „Behörde der Gesellschaft“ hat, zum Entsetzen der Konservativen, vor mehr als hundert Jahren Konstantin Frantz den Staat bezeichnet. Diese Faustformel entspricht heute den Vorstellungen weiter Kreise. Auch der demokratische Staat kann seine Funktionen nur von oben nach unten ausüben. Als Behörde tritt er für den „Mann auf der Straße“ durch Gebote und Verbote, durch Genehmigung und Ablehnung, durch Auferlegung und Gewährung von Leistungen in Erscheinung. Von unten nach oben hingegen vollzieht sich der demokratische Prozeß der Gesellschaft, und zwar durch gestaffelte Wahlen. Um es auf eine drastische Formel zu bringen: Der Staat lenkt die Gesellschaft, aber sie besetzt seine Spitzengremien. Die Demokratie sei „Herrschaft von Volkes Gnaden“, hat vor zwei Jahren der Berliner Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel gesagt. Diese Gnade wird den Parteien in einem geregelten, periodisch wiederkehrenden Verfahren gewährt oder entzogen.

In einem bis zu einem gewissen Grad elastischen Verfassungssystem tendieren Regierungen zu autoritären Verfahren, wozu sie in ihrer großen Apparatur durch ihre Funktionen gedrängt werden. Politische Gruppen in der Gesellschaft drängen hingegen zur Verstärkung der Demokratisierung.

Wahlen sind Wettkämpfe um den Wanderpreis der Besetzung des Behördenvorstandes, der Regierungssitze und der Parlamentsmandate. Um Gnade vor dem Volk zu finden, brachten die Regierungen bisher Opfer auf Kosten der Staatskasse, über die sie ja verfügen. Eindeutige Gnadenerweise sind nur im Zweiparteiensystem möglich; aber es zwingt dazu, die vielfältigen Meinungsverschiedenheiten auf zwei Gruppen zu reduzieren. Der Wähler kann nicht à la carte wählen. Er ist auf die Menüs der Parteien angewiesen. Sie aktivieren also den Wähler politisch und mediatisieren ihn zugleich. Ähnliches gilt auch für die Interessenverbände. Die Parteien üben Steuerfunktionen im Parlament aus; die stärkste von ihnen oder eine Koalition bestellt – zwangsläufig mehr oligarchisch als demokratisch – das regierende Personal.

Der unerläßliche Prozeß der Meinungsbildung, und das heißt der Reduzierung von Meinungsverschiedenheiten, erfolgt in den Parteien weitgehend von oben nach unten, zwar durch Information und eventuell Auseinandersetzung, aber mit einem Übergewicht der Spitze. Parteien und ebenso Verbände tendieren also, abgesehen von Interessen ihrer Führungskräfte, von ihren Funktionen her ebenso wie durch den Wettbewerb mit anderen zur Oligarchie. Das gilt vor allem in dem komplizierten Staatsgebilde einer heterogenen, differenzierten Gesellschaft, unter dem ständigen Druck von Koordinierungsbedürfnissen und der Zeitnot. Demokratie kämpft ständig mit der Zeit, denn sie braucht Zeit.

Diesen Tendenzen von oben nach unten suchen Demokratisierungsbestrebungen zu begegnen.