Wagemutige Interpreten meinen, Dubček sei im Begriff, die Schlacht, die er in Prag gegen Moskau verlieren mußte, nun in Paris zu gewinnen: Nächste Woche werden der Generalsekretär der französischen KP, Waldeck Rochet, und vier weitere Mitglieder des Politbüros in Moskau zu einer „freimütigen Aussprache“ mit der sowjetischen Bruderpartei eintreffen. Die französischen Kommunisten sind in einer schwierigen Lage: einerseits dürfen sie die Verbindung nach Moskau – ihre Nabelschnur – nicht abreißen lassen, andererseits können sie nicht mehr auf den alten Weg der Moskauhörigkeit zurück, wenn sie ihre innerpolitischen Möglichkeiten nicht für lange Zeit verspielen wollen.

Die Diskussion, die im Zentralkomitee, über die die Delegation und ihre Marschroute für Moskau beriet, zeigt deutlich, daß die neue, noch vorsichtige Orientierung, nicht nur taktischem Bedürfnis entspringt. Gewiß hat der Führer der Liberalen in den höchsten Parteigremien, Roger Garaudy, eine Selbstkritik verlesen, in der er seine Angriffe auf die Sowjetunion bedauerte ... aber nur wegen der Form, in der er sie öffentlich vorgetragen hatte. Er hat seine Parteiämter behalten. Dagegen legte die Bannerträgerin der alten Schule, Jeannette Thorez-Vermeersch, die Witwe von Maurice Thorez, unter Vorwürfen ihre Ämter nieder. Ihr Abtritt kennzeichnet den Wandlungsprozeß. E. W.