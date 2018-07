Inhalt Seite 1 — Auskünfte unter der Hand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Bonner Sachverständigen-Ausschuß „Börsenreform“ soll sich jetzt auch mit dem Komplex der mißbräuchlichen Auswertung von solchen Informationen befassen, die den direkt am Börsengeschäft Beteiligten früher als etwa dem Aktionär zur Verfügung stehen. Die sogenannten Insider-Informationen, in den USA seit langem schon ein heißes Eisen, scheinen also auch bei uns in die Schußlinie zu geraten. Einigkeit besteht darüber, daß Insider-Informationen, werden sie an der Börse genutzt, ein Ärgernis darstellen. Und wenn es geschieht, meine verehrten Leser, so ist dies nicht einmal strafbar. Allerdings ist dann der ungeschriebene Grundsatz des gleichen Informationsrechts für alle verletzt worden.

Die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde, die Securities and Exchange Commission (SEC), versucht in regelmäßigen Abständen, Informations-Mißständen auf. die Spur zu kommen und sie zu ahnden. Trotz der umfangreichen Vollmachten, mit denen die SEC arbeiten kann, ist die Insider-Information auch in den USA nicht „gestorben“ – und sie wird auch dort spekulativ genutzt. Keine noch so strenge Kontrolle wird das jemals verhindern können. Mit ihr wächst nämlich die Fähigkeit, das Ausnutzen von Insider-Informationen zu tarnen. –

Am wirkungsvollsten wird die Insider-Information zweifellos durch eine möglichst vollkommere Publizität bekämpft. Je weniger Geheimniskrämerei die Unternehmen betreiben, desto geringer sind die Möglichkeiten für Dritte, im trüben zu fischen. Je frühzeitiger die Öffentlichkeit oriertiert wird, desto besser ist es für die Sauberkeit des Börsenhandels. Alle Informationswege sollten möglichst kurz sein. Jede Verlängerung vergrößert die Gefahr von „Leckstellen“.

Das ist nach meiner Ansicht auch ein wesentlicher Einwand gegen den Vorschlag von Karl-Oskar Koenigs, Mitinhaber des Bankhauses E. Metzler seel. Sohn & Co., Frankfurt/Main, die Wertpapierbörsen als Evidenzzentralen für Gesellschaftsberichte und alle wesentlichen Informationen einzurichten, die über den internen Kreis der Unternehmensleitung hinaus bekannt werden können. „Die Börsen würden diese Informationen ohne Kommentar an die Presse weiterleiten“, meinte Koenigs auf dem XI. Deutschen Bankiertag in Düsseldorf. Koenigs will, wie er auf einer Pressekonferenz zugab, auch Exklusiv-Informationen der Zeitungen beseitigt wissen, indem er fordert, auch die einer Zeitung überlassen Information müsse umgehend der zuständigen Wertpapierbörse und damit der publizistischen Konkurrenz zugänglich gemacht werden.

Gegen diese unzumutbare Einschränkung der Informationsfreiheit wandten sich nicht nur die Vertreter der Zeitungen, sondern erfreulicherweise auch der Vorstand des Banken-Verbandes Sein Präsident Münchmeyer: „Das Informationsrecht der Presse soll in keiner Weise angetastet

Auch in der Bekämpfung des Insider-Informations-Unwesens liegt der Teufel im Detail. Dazu das Bankhaus Georg Hauck & Sohn, Frankfurt/Main, in einer Untersuchung unter der Überschrift: „Insider kontra Analytiker“: „Fälle des Mißbrauchs von vertraulichen Mitteilungen aus den Gesellschaften sind in jedem System denkbar und möglich, sie sind aber mehr auf menschliches Versagen als auf das System zurückzuführen. Zur Verteidigung des oft kritisierten deutschen Universalbanksystems mit dem immer wieder für möglich gehaltenen Interessenkonflikt kann angeführt werden, daß offenbar das Brokersystem diese Konflikte, wenn sie in einzelnen Fällen entstehen, keineswegs unmöglich macht. Hier und dort kommt es auf die persönliche Integrität der Betroffenen an.“

In dieser Hinsicht gibt es natürlich erhebliche Unterschiede, schließlich haben wir es mit Menschen zu tun. Ich kenne Vorstandsmitglieder großer Banken, die nicht einmal ihre eigene Börsenabteilung über wichtige Entschlüsse informieren, die sie als Aufsichtsrat einer anderen Gesellschaft gefaßt haben. Es gibt aber auch Fälle, wo deutlich wird, daß es im Aufsichtsrat Leckstellen geben muß, wenn nämlich schon während einer Aufsichtsratssitzung der Aktienkurs der betreffenden Gesellschaft an der Börse plötzlich nach der einen oder anderen Seite in Bewegung gerät. Eines müssen wir uns merken: Genausowenig wie es offenbar möglich ist, wesentliche Dinge unserer Landesverteidigung geheimzuhalten, genauso schwierig ist es, Geheimnisse der Unternehmen zu hüten.