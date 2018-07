Mit Unbehagen sieht Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller dem Jahresgutachten des Sachverständigenrates entgegen. Laut Gesetz müßte es Mitte November in Bonn vorgelegt werden.

Bislang stimmte Schiller mit den Darlegungen der „Fünf Weisen“ – nach Stützels Austritt sind es augenblicklich nur vier stets überein. Als wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion nahm er die ersten drei Gutachten gern zum Anlaß seiner Kritik am Verhalten der damaligen Regierung Erhard. Die Idee der Gutachter von einer Konzertierten Aktion griff er bereitwillig auf.

Vor einem Jahr ernteten die Sachverständigen für ihr viertes Gutachten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch von dem inzwischen zum Wirtschaftsminister avancierten SPD-Politiker Karl Schiller noch Lob und Anerkennung. Diesmal scheint die Harmonie gestört zu sein.

Schiller verkündet landauf, landab, das schöne Konjunkturwetter werde auch 1969 anhalten, ohne daß es besonderer Eingriffe der Wirtschaftspolitik bedürfe. Die Sachverständigen dagegen halten offensichtlich an zwei Punkten Vorsichtsmaßnahmen für geboten: in der Außenwirtschaft und bei den Löhnen.

Professor Bauer, der Vorsitzende des Sachverständigenrates empfahl im Konjunkturbericht seines rheinisch-westfälischen Wirtschaftsforschungsinstitutes eindeutig eine Aufwertung der Mark. Schiller hat dies stets abgelehnt.

Während Schiller die Gewerkschaften ermunterte, bei den Lohnforderungen im kommenden Frühjahr (die meisten Tarifverträge laufen dann aus) nicht zimperlich zu sein, befürchtet Bauer, die Preis-Lohn-Spirale könne sich wieder in Bewegung setzen.

Mit diesen Sorgen und Vorschlägen steht Bauer im Sachverständigenrat nicht allein. Professor Giersch warnte schon Anfang Oktober vor dem Verein für Socialpolitik in Berlin den DGB vor einer „aggressiven“ Lohnpolitik. Als die Gutachter vor kurzem im Palais Schaumburg dem Kanzler und den wirtschaftspolitisch engagierten Ministern einen ersten Überblick über ihre Vorarbeiten zum kommenden Jahresgutachten gaben, standen Lohnpolitik und außenwirtschaftliches Gleichgewicht im Mittelpunkt der Diskussion.

Nun kann man stundenlang erörtern, was gegen die über hohe Ausfuhrüberschüsse importierte Inflation alles unternommen werden sollte. Daß der Kapitalexport zumindest in der Form, in der wir ihn besonders in diesem Jahr fast ausschließlich betreiben, also über Anleihen und Kredite, kein Allheilmittel darstellt, hat Schiller selbst nie bestritten. Direktinvestitionen im Ausland, also Erwerb und Aufbau von Unternehmen oder Kapitalbeteiligungen, wären bei weitem vorzuziehen (siehe Seite 42 „Der schüchterne Riese“).