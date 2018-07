Die Günther Wagner Pelikan-Werke, Hannover, denken nicht daran, sich an einen Ausländer anzulehnen. Das Unternehmen, das in der Zusammensetzung seines Produktionsprogramms auf dem Gebiet des Bürobedarfs eine Sonderstellung in der Welt einnimmt, hat in den zurückliegenden Jahren sämtliche Investitionen im wesentlichen aus eigenen Mitteln finanziert. Fremdgelder spielen in der Bilanz nur eine untergeordnete Rolle. „Dennoch haben unsere Inhaber kein trockenes Brot zu essen brauchen“, meinte der Sprecher der Geschäftsführung, Hans Joachim Götz, auf einer Pressekonferenz, in der er viele Einzelheiten des Unternehmens preisgab, aber den über der Bilanz nach wie vor ruhenden Schleier nur ein Zipfelchen lüftete. Mit ziemlicher Sicherheit wird das demnächst anders werden. Denn die Pelikan-Werke zählen zu den bisher nicht publizitätspflichtigen Unternehmen, die künftig genau wie Aktiengesellschaften ihre Karten offen auf den Tisch zu legen haben.

Mit Sicherheit brauchen sie das Licht der Öffentlichkeit nicht zu scheuen. Der Umsatz der Pelikan-Gruppe ist 1967 um 7,8 Prozent auf 248 Millionen Mark gestiegen. 1968 wird die Steigerungsrate noch wesentlich höher liegen. Daran ist nicht nur das Stammhaus beteiligt, das für Forschung und Entwicklung 1967 etwa fünf Millionen Mark ausgegeben hat und ähnliche Summen auch künftig ausgeben wird. Erfreulich entwickelt sich auch das Geschäft der in- und ausländischen Beteiligungen, zu der erst kürzlich die Schweizer Bürobedarfsgesellschaft Büttner AG hinzugekommen ist, an der die Pelikan-Werke zur Zeit eine Drittelbeteiligung besitzen, die aber in absehbarer Zeit „ganz in den Firmenverband der Pelikan-Werke eintreten wird“.

Nicht nur der Erwerb und Ausbau der Beteiligungen kosten Geld, sondern auch die neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Bürodruckmaschinen und des Farbreaktionspapiers, auf dem sich neben Pelikan nur NER und 3 M in der westlichen Welt betätigen. Deshalb wird „im nächsten Jahrzehnt“ der Zeitpunkt kommen, an dem die Pelikan-Werke an den Kapitalmarkt gehen dürften. Die Möglichkeiten zur Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft werden vom Gesetzgeber jetzt geschaffen. Heute ist das Unternehmen noch eine GmbH & Co. KG. Persönlich haftender Gesellschafter ist die Günther Wagner Verwaltung GmbH mit nominell 36 Millionen Mark Stammkapital. kw