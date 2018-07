Von Marcel Reich-Ranicki

Noch – lasen wir damals – „sind die Wunder des Alltags nicht entdeckt; noch kennen wir, bei uns in Deutschland, nicht einmal den Menschen, dessen Leben von der Arbeit geprägt ist; denn die Autoren lieben es nun einmal nicht, sich mit dem Beruf ihrer Figuren zu beschäftigen .. Walter Jens war es, der dies im Jahre 1958 meinte; ähnliche Gedanken äußerten 1959 Alfred Andersch und Hans Magnus Enzensberger.

Seitdem hat sich allerlei geändert. Aber in den bundesrepublikanischen Literaturblättern wird uns in ziemlich regelmäßigen Abständen die Behauptung aufgetischt, daß die berufliche Tätigkeit, die doch ein Drittel unserer Lebenszeit in Anspruch nimmt, von den Schriftstellern, diesen angeblich weltfremden Ästheten, vernachlässigt oder sogar ganz ignoriert werde.

An derartige Beschwerden und Ermahnungen haben wir uns längst gewöhnt, sie stören niemanden, machen sich indes, heute zumal, ganz gut: denn sie weisen den Schreiber rasch und billig als einen progressiven Menschen aus, der sich gegen regressive Zustände in der spätkapitalistischen Ära wendet oder gar gegen die regressive Funktion der Kunst schlechthin.

Nur ist wohl die Frage erlaubt, ob diese schon traditionellen Klagen, diese durchaus gemütlichen Klischees einer Literaturkritik, die als „links“ gelten möchte, überhaupt noch einen Sinn haben. Um es kurz zu machen: So berechtigt sie Ende der fünfziger Jahre sein mochten, so wenig sind sie es heute.

Die neuere deutsche Literatur zeigt nicht mehr „den Menschen im Zustand eines ewigen Feiertages“ (Jens), sie erzählt vielmehr von Wissenschaftlern, Ingenieuren, Kaufleuten und Ärzten, von Lehrern, Journalisten, Malern und Photographen, von Sekretärinnen, Schauspielerinnen, Krankenschwestern und Buchhändlerinnen; und der berufliche Alltag dieser Personen wird mitnichten ausgespart, ja, er spielt in vielen Romanen, Erzählungen und Stücken eine wichtige Rolle.

Dies jedoch, ließe sich gleich einwenden, mache die Suppe nicht fett, denn meist handle es sich eben um jene Intellektuellen oder Künstler, deren berufliche Tätigkeit schon Balzac interessiert hat. In unserem Zeitalter hingegen komme es vor allem darauf an, die Produktionsprozesse und die technischen Vorgänge darzustellen, den Mann am Fließband und die Frau im Labor, den Großbetrieb zu beschreiben, die Montagehalle ins Blickfeld zu rücken.