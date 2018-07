Inhalt Seite 1 — Das Spiel ersetzt die Nestwärme Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Vitus Dröscher

Viele Erforscher des Tierverhaltens neigen dazu, die Ergebnisse ihrer Beobachtungen an Ratten, Gänsen, Fischen oder Affen auf menschliche Verhaltensweisen zu übertragen, sobald bei solchen Versuchen etwas vermeintlich Menschliches zutage tritt. So wurden Entdeckungen, die man bei Experimenten mit Rhesusaffen gemacht hatte, unbeschwert als Erklärungen für bestimmte Formen des Fehlverhaltens von Menschen akzeptiert. Einer dieser Analogieschlüsse besagte, daß Störungen in der frühkindlichen Entwicklung zu irreparablen Defekten im späteren sozialen und sexuellen Verhalten führen müssen. Jetzt freilich haben Versuche ergeben, daß die so verführerisch einleuchtenden Resultate aus den Experimenten mit Rhesusaffen schon bei Schimpansen nicht mehr gelten. Diese Erfahrung sollte zur Vorsicht mit plausiblen Analogien mahnen.

Ein Affe oder ein Mensch braucht fünf verschiedene Arten der Liebe. Fehlt in der Kindheit nur eine unter diesen, sind später im Erwachsenenalter schwere Störungen im sozialen und sexuellen Verhalten des vernachlässigten Wesens unabwendbar. Mutterliebe allein genügt nicht, um eine normale seelische Entwicklung des Kindes zu garantieren. Mit dieser Quintessenz resümiert Professor Harry F. Harlow einen neuen Abschnitt seiner weltbekannt gewordenen Experimente an Rhesusaffen.

Die fünf Arten der Liebe sind nach Ansicht des amerikanischen Psychologen die Liebe der Mutter zum Kind, die Anhänglichkeit des Kindes an die Mutter, die Zuneigung zwischen Vater und Kind und umgekehrt und die Freundschaft der Geschwister und Spielkumpane untereinander. Ohne diese Vorstufen sei sogar die sexuelle Liebe im späteren Leben undenkbar. Wie der Experte für Affenliebe an der Universität Wisconsin erforscht hat, wirken diese Liebesvariationen auf drei grundlegende soziale Gefühlswerte des Rhesusaffenkindes.

Am Lebensanfang des jungen Erdenbürgers steht die freudige Erregung als Reaktion auf die mütterliche Liebkosung, aber auch auf Wärme und Futter. Etwas später beginnt das Gefühl der Furcht aufzukeimen, sobald das Junge beginnt, seine mitunter gefahrvolle Umwelt zu erforschen. Schließlich brechen erste Anflüge der sozialen Aggression hervor, wenn das Junge schon mehr auf sich gestellt ist und sich behaupten muß. Aus den Elementen der Freude, der Furcht und der Aggression resultieren in einem hochkomplizierten Entwicklungsprozeß sich überdeckende, durch Reifungsvorgänge und Erfahrung modifizierbare soziale Verhaltensnormen.

In seinen Experimenten ging es Professor Harlow darum, den Affenkindern jeweils eine oder mehrere Formen der Liebe vorzuenthalten und so die normale Entwicklung der davon abhängigen Gefühlswerte und Verhaltensnormen zu stören.

Vor Jahren schon unterband er die Liebe der Mutter zum Kind bei Rhesusaffen dadurch, daß er Neugeborene von der Mutter isolierte und in Gegenwart lebloser Mutterattrappen aufzog. Zunächst, schien es so, als ob eine Stoffpuppe mit Holzkopf, Glasaugen und einer Textilbrust, aus der statt der Zitzen die Gummisauger zweier Milchflaschen herausschauten, den Affenbabys die natürliche Mutter vollwertig ersetzen kann. Die Kleinen gediehen körperlich sogar noch besser, wurden schneller groß und stark und waren wesentlich gesünder.