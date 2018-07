Inhalt Seite 1 — Demokratie nach Marburger Maß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist – um es vorwegzunehmen – ein unerfreuliches Buch:

Ernst Nolte: „Sinn und Widersinn der Demokratisierung in der Universität“; Verlag Rombach, Freiburg, Sammlung Rombach 1968; 77 Seiten, 5,– DM.

Es zeichnet sich aus durch ein Demokratieverständnis, wie es die Marburger Manifestanten bereits im Juni dieses Jahres der Öffentlichkeit zu erkennen gaben. Und das ist wohl auch kein Zufall: der Autor, Verfasser hervorragender Werke über den Faschismus, ist Ordinarius für Neuere Geschichte an der Philipps-Universität zu Marburg. Dafür ist Nolte – wie er uns versichert – nicht nur dankbar, sondern er betrachtet sich selbst sozusagen als die personifizierte Hochschulreform.

„Ich bin“, schreibt er im Vorwort, „in meiner Person – vielleicht mehr als irgendein anderer Mensch in Deutschland – ein lebendiger Beweis dafür, daß die Hochschulreform längst vor der gegenwärtigen Agitation begonnen hatte. 1960 war ich ein Studienrat für Alte Sprachen, der noch nie eine Zeile veröffentlicht hätte; vier Jahre später berief mich die Universität Marburg auf einen Lehrstuhl für Neuere Geschichte. Das wäre ein Menschenalter früher oder auch nur ein Dutzend Jahre zuvor so gut wie undenkbar gewesen. Und so, fühle ich. mich in der Tat verpflichtet, eine Universität zu verteidigen, die man zu Unrecht generell der Inaktivität und des Immobilismus bezichtigt...“

Das ist Noltes Verständnis von der Demokratisierung der Hochschule, und einzig darin liegt ihr „Sinn“: Verbreiterung des Zugangs zum „Kern“ der Universität (das sind die Professoren) und des Zugangs der Lernenden allgemein, wodurch die soziale Schichtung der Studentenschaft verbreitert werden soll. Diese Noltesche Demokratisierung darf nach dem Willen des Autors – wenngleich bereits weit fortgeschritten ruhig noch weiter vorangetrieben werden.

Davon einmal abgesehen, bestehe keinerlei Grund zu strukturellen Reformen, denn: „Auch in der engherzigsten ‚Ordinarienuniversität‘ ist jeder Ordinarius zuvor Student gewesen... Mithin ist die Universität in allen ihren Gestalten demokratischer als jede vorhandene Gesellschaft.“ Und sollte dennoch trotz dieser – wie Nolte sie sieht – vorbildlichen Beschaffenheit der Universität irgendwo ein kleines Übel sichtbar werden – denn wer ist schon ganz frei von Tadel? –, dann sind Reformen noch lange nicht angebracht: „Um zu verhindern, daß einzelne Professoren eingereichte Dissertationen zwei Jahre ungelesen lassen oder ihre Assistenten schlecht behandeln, bedarf es nicht tiefgreifender Strukturveränderungen, sondern der Zivilcourage und einer funktionierenden Öffentlichkeit.“

Die hierarchischen Mißstände aus dem letzten Jahrhundert, gegen die noch immer Sturm gelaufen wird, sind für Nolte ohnehin längst abgestellt, und die Universität ist in Wahrheit „längst von einem revolutionär zu nennenden Umwandlungsprozeß ergriffen“. So besteht laut Nolte also gar kein Grund mehr für eine Reform, im Gegenteil: Dieser „revolutionär zu nennende Umwandlungsprozeß“ wird nur von den opponierenden Studenten gestört, die mit ihrer Idee, von der „reinen Demokratie“ der „Realität der Demokratie“ entgegenwirken. So müsse er, der Ordinarius, dem Staat in dieser Situation zurufen, „daß er sein eigenes Wesen verteidigt, wenn er dem Angriff der ‚reinen Demokratie‘ auf die Hochschule entgegentritt“.