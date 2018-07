Von Ernst Weisenfeld

Paris, im Oktober

Der Kern der gaullistischen Außenpolitik bleibt unverändert: das Prinzip der nationalen Unabhängigkeit, Beziehungen nach allen Himmelsrichtungen, Überwindung der Blöcke und des Blockdenkens. Der General ist entschlossen, sich darin nicht beirren zu lassen. Er hat es während seines Besuchs in der Türkei abermals gesagt, und man kann es ihm glauben. Ein anderes Konzept für eine eigene weltpolitische Rolle findet der Achtundsiebzigjährige nicht mehr. So zieht er wie ein moderner Don Quichotte auf der Rosinante Frankreich für die ungeteilte Souveränität des Nationalstaats zu Felde.

Dennoch hat das Schicksal der Tschechoslowakei auch dem General Eindruck gemacht. Die Frage, wie man nach Prag die alten Grundpfeiler der französischen Außenpolitik neu abstützen kann, hat in Paris eine Reihe neuer Überlegungen eingeleitet. Den Gerüchten und Vermutungen von einer Neuorientierung Frankreichs trat zwar der Regierungssprecher mit einer grundsätzlichen Klarstellung entgegen, Paris plane keine Abkehr von der Blockfeindlichkeit. Diese Klarstellung kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß wichtige Elemente der gaullistischen Außenpolitik einer Überprüfung unterzogen werden – vor allen Dingen das französisch-amerikanische Verhältnis.

Die gaullistische Politik war bisher im wesentlichen auf die Überzeugung gestützt, daß die Sowjetunion ein Friedensfaktor geworden und eine gewisse liberale Entwicklung im Ostblock unaufhaltsam sei. Die amerikanische Garantie für Europa erschien dabei nicht als überflüssig, aber sie brauchte sich in dieser Sicht nicht mehr in permanenter Unmittelbarkeit auszuprägen.

Hinter diese Prämissen hat auch General de Gaulle nach dem 21. August einige Fragezeichen setzen müssen. Die Imponderabilien seiner Ostpolitik haben an Zahl und Bedeutung gewonnen. Auch die französische Diplomatie fragt sich, ob das Interventionsrecht, das sich die Sowjetunion im sozialistischen Lager anmaßt, an den Grenzen des Warschauer Pakts ende; ob die wachsende sowjetische Mittelmeer-Flotte für den Nahen Osten bereitgestellt wird oder gegen Albanien und Jugoslawien; und ob der Kreml in Albanien vielleicht sogar eine Kraftprobe mit Peking sucht. Zudem erhält das sowjetische Interesse an Algerien durch Moskaus neue Flottenpolitik eine andere Dimension.

Selbst in der engsten Umgebung des Generals wurden Ende August Zweifel an der bisherigen Doktrin laut. Man kann ja die Überwindung der Blöcke durchaus für das unumstößliche Endergebnis der Geschichte halten und dennoch darin nur eine unbrauchbare Arbeitshypothese der Außenpolitik sehen, die einen überblickbaren Zeitraum gestalten muß. Der General selbst hat hinter dem Schleier selbstsicherer Unbeweglichkeit eine Überprüfung seiner außenpolitischen Grundlagen eingeleitet: