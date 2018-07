Inhalt Seite 1 — Der Tod lief nicht mit – aber er war am Start Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Von Adolf Metzner

Welches „schmückende“ Beiwort erscheint den Olympischen Spielen in Mexiko angemessen? Blutende Olympiade wurde vorgeschlagen. Aber das Massaker auf dem Platz der Drei Kulturen hat nur einen zeitlichen, aber keinen ursächlichen Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Am Eröffnungstag sah man noch hinter tropischen Büschen und Bäumen, leidlich getarnt, bewaffnete Soldaten, dann aber rollten die Spiele ohne den Schutz von Panzern und Maschinengewehren ab.

Der Staatspräsident wurde von der Menge im Stadion freundlich begrüßt – einen größeren Anhang in der mexikanischen Bevölkerung besitzen die rebellischen Studenten nicht, obwohl die sozialen Gegensätze eine „revolutionäre Situation“ geradezu provozieren sollten.

Eine blutende Olympiade haben wir nicht erlebt. „Unruhige Olympiade“ schlägt Richard Kirn, der für Tokio 1964 das Epitheton „lächelnd“ im Titel seines reizenden Büchleins wählte, vor.

In Japan war aber alles elektronisch durchorganisiert, so daß für das Lächeln keine Programmiernummer mehr übrigblieb. „Unruhig“ werden in Zukunft wohl alle Olympiaden werden, sofern, was wir hoffen wollen, überhaupt noch welche stattfinden.

Für Mexiko scheint der treffende Ausdruck noch nicht gefunden. „Absurd“ oder „chaotisch“ würde eine Seite dieser merkwürdigen. Spiele treffen, täte aber wiederum den freundlichen Mexikanern unrecht, die sich die redlichste Mühe gaben, diese Mammutveranstaltung, die inzwischen alle Zeichen einer Hypertrophie aufweist, unter Dach und Fach zu bringen. Drei Jahre haben sie geplant und ein Jahr gearbeitet. Man muß es wohl umgekehrt machen.

In die Nähe des absurden Theaters geriet die Szene bei den Dauerleistungen mit ihren Zusammenbrüchen. Der Höchstleistungssportler versetzt sich unter „normalen“ Umweltbedingungen bereits durch einen exorbitanten Willensakt. in ein eigenes extremes Milieu. Wird nun, wie in Mexico City, durch die Höhenlage der Sportler noch in ein geophysikalisches Milieu versetzt, das seinerseits auf den Menschen extrem einwirkt, so subsummieren sich beide Extreme, und dies kann für den wenig Angepaßten zur Katastrophe führen.