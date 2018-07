Von Mario Szenessy

Und dann das ungarische Talent! Sicherlich ist ihm, und ich nehme mich hiervon keineswegs aus, eine gewisse Büffelschwermut zu eigen, die zwar hie und da einem Ruf Folge leistet, sich aber nur dann so richtig zu Hause fühlt, wenn sie in ihre eigenen, verlassenen Fährten tritt“ – schrieb László Németh in seinem Essay „Ungarische Werkstatt“ (die deutsche Übersetzung erschien im Band „Revolution der Qualität“, Steingrüben-Verlag).

Jede Nation neigt dazu, sich als Nabel der Welt zu betrachten, und es gibt historische Zeitpunkte, die solchen Vermutungen einen besonderen Nachdruck verleihen. Das Entstehungsjahr des zitierten Essays, 1956, war für die Ungarn ganz gewiß ein solcher Zeitpunkt; das Programm, das Németh in seiner Schrift für sein Schaffen niederlegte, die Perspektive, die er für die ungarische Literatur aufzeichnete, besagten nicht weniger, als daß die ungarischen Dichter aus ihrer historischen, geographischen, ja vielleicht biologischen Lage heraus imstande sein müßten, „einen Aufruhr hervorzurufen, wie er als Modell in der klassischen Epoche der deutschen und russischen Literatur vor uns steht“.

Die Geschichte der Neuzeit, meinte Németh, sei nichts anderes als das „Eindringen der naturwissenschaftlichen Methoden in die verschiedenen Gebiete der Kunst und des Lebens“. Dieser Prozeß sei stufenweise in Richtung Osten weitergeschritten und habe, indem sich die „Methode“ der „Seele der Völker“ bemächtigte, die Blütezeiten der Kultur in Deutschland am Ende des achtzehnten und in Rußland in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts hervorgerufen. In der neuesten Zeit sei es aber gleichsam zur Explosion des Prozesses gekommen, die Europäisierung müsse jetzt mit einem Schlag auf alle bisher noch ungebändigten Völker übergreifen und sie zur Aufgabe der „Universalität“ zugunsten der „Methode“ zwingen, dabei aber auch ihre „Seele“ in die neue Kultur integrieren; sonst könnten die Errungenschaften Europas „zum Verputz oder zum technischen Panzer erstarren“.

Ungarn könnte dabei die Rolle eines Experimentierfeldes zufallen, hier könne „das Zwiegespräch der ‚Seele‘ mit der ‚Methode‘, der Zweikampf und die Versöhnung Europas und Asiens“ stattfinden, zumal die Ansätze dazu in der Literatur schon vorhanden seien und die Synthese in der Musik Bartóks und Kodálys sich bereits vollzogen habe. Die Hoffnung Némeths, daß man in Ungarn dem Sozialismus die Demokratie und der Demokratie den Sozialismus beibringen könnte, mußte freilich unausgesprochen bleiben: Der Essay erschien in der ersten Nummer der Zeitschrift Kortárs, die als erste den Schweigeprotest der ungarischen Schriftsteller nach der Niederschlagung des Volksaufstandes

Die konkreten Einzelaufgaben, die sich Németh innerhalb dieses Programms auferlegte, hören sich indessen sehr altmodisch und bescheiden an. Er könne den Prozeß beschleunigen: „... im historischen Essay, indem ich das Lehrmaterial für die Bürger der kommenden Weltzivilisation zusammenstelle; im Roman, indem ich die Erschütterung eines Zivilisationswechsels beschreibe; im Drama, indem ich dem Ausdruck und dem Vers gegenüber der Prosa und der Analyse Geltung verschaffe.“

Aus der unüberhörbaren Begeisterung, mit der das Wort vom „Bürger der kommenden Weltzivilisation“ ausgesprochen und die „naturwissenschaftliche Methode“ als die größte Errungenschaft der Menschheit gefeiert wird, klingt der noch ungetrübte Enthusiasmus des neunzehnten Jahrhunderts heraus, ein Optimismus und Idealismus, wie man sie eigentlich schon längst verlernt haben müßte. Ja, selbst der Anspruch, komplexe geschichtliche Entwicklungen in Formeln und Sammelbegriffe wie „Seele“, „Analyse“ und „Verschmelzung“ zu pressen, die Annahme, tausenderlei Einzelphänomene in geometrischer Übersichtlichkeit darstellen zu können – das alles ist eine Melodie aus längst verflossenen Zeiten.