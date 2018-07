Lissabon/Madrid, im Oktober

Das Blasorchester spielt laut – und unbekümmert um falsche Zwischentöne – „Töchter Zion, freue dich“. An der Seite des Dekans der juristischen Fakultät einer der ehrwürdigsten europäischen Universitäten überschreitet; Kurt Georg Kiesinger die Schwelle der Bibliothek von Coimbra, hinter ihm der neue portugiesische Ministerpräsident Marcello Caetano..

Während Kiesinger nach der Brille tastet, um einen lateinischen Text vorzutragen, schweift sein Blick zu Tochter Viola hinüber, die unter grüner Kappe das illustre Schauspiel freundlich-besorgt beobachtet. Von einem hohen Balkon lächelt nachsichtig Frau Marie-Luise Kiesinger auf die Szene hinab.

Es gibt gravitätische Vorstellungen und eine lange Zwillingslaudatio. Die Temperatur ist hier, drei Autostunden nördlich von Lissabon, auch Ende Oktober noch hübsch warm, und die Kameramänner und Photographen schwitzen in ihren Smokings vor sich hin. Nicht so Bundespresseamtschef Günter Diehl.

Er thront mit süffisant-amüsiertem Gesichtsausdruck in einem hohen Lehnstuhl, vor sich eine steife Frackhemdbrust, mit breiter blauer Ordensschärpe – und neben sich den ähnlich geschmückten Baron Guttenberg. Ein durchdringender Geruch feinen Mottenpulvers verdrängt allmählich die feinen Eukalyptusdüfte im Raum; er entströmt den Roben des Lehrkörpers. Sicherlich riecht der große rote Doktorhut mit den vielen lustigen Troddeln, den der Rektor nun auf das geneigte Haupt des Bundeskanzlers stülpt, nicht viel anders.

Der Staatssekretär im Bundeskanzleramt liebt orakelhafte Doppelwahrheiten. Auf meine Frage, wieviel Anteil die Doktorwürde am Zustandekommen dieser Reise habe, antwortete er: „Ohne Coimbra kein Portugal.“ Das ist sicherlich kulturhistorisch ebenso zutreffend wie aktuell-politisch. Die Universitätseinladung gab den Anstoß und war mehr als ein Vorwand. Eine kleine Kettenreaktion kam in Gang: Der Weg nach Coimbra konnte nicht an Lissabon vorbeiführen. Warum auch? War nicht sogar die britische Königin bei Salazar gewesen? Ist Portugal nicht NATO-Mitglied wie die Bundesrepublik? Gut also: Kanzlerbesuch in Portugal. Aber konnte man die Iberische Halbinsel besuchen, ohne Madrid zu berühren? Also auch Spanien. Also auch Franco.

Staatssekretär Diehl bezeichnet eine Frage nach der diplomatischen Ebene dieser Besuche als „deutsch“, ja als „neurotisch“. Die Reise soll als die natürlichste Sache der Welt erscheinen. So hat es wohl auch kaum tiefere Bedeutung, daß der Delegation kein Sozialdemokrat angehört. Brandt hat dieser iberischen Exkursion sicher zugestimmt. Schließlich war Fritz Erler schon einmal in Spanien, und der Bundeskanzler konnte anmerken, daß sein Außenminister ebenfalls nach Madrid reisen werde, zur vereinbarten Routine-Konsultation. Willy Brandt kennt das Land freilich aus anderer Zeit recht gut – aber der Bürgerkrieg liegt lange zurück...