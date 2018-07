Claudio Monteverdi: „L’Orfeo“; Ensemble vocal et instrumental de Lausanne, Leitung: Michel Corboz; Electrola SME 95038/40 S, 62,50 DM.

Nicht erst seit der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts streiten sich Komponisten, Intendanten und Kritiker mit heißen Köpfen darüber, ob denn das eigentlich sinnvoll sei, „Oper“, und wenn ja, dann wie. Bereits zehn Jahre nach der Geburt der neuen Gattung fanden sich Reaktionäre und Avantgardisten. Auch die am meisten beschäftigende Frage taucht dort bereits auf: Was ist wichtiger, der Text oder die Musik? Claudio Monteverdi, vierzigjähriger Maestro della musica des Herzog von Mantua, findet 1605 als erster die faszinierend klingende Lösung: „...che il moderno compositore fabbrica sopra li fondamenti della verità.“ Was er unter dieser Wahrheit versteht, zeigt Monteverdi zwei Jahre später in seinem „Orfeo“: eine psychologisierende Ouvertüre, die die melancholischen und hymnischen Charaktere des ganzen Werkes vorbereitet; Leitmotive für bestimmte Personen und Ideen; situationstypische Instrumentation, die nicht immer notiert, aber an Hand tabellarischer Aufzeichnungen zu rekonstruieren ist; Überlagerung des rezitativischen Sprechgesangs alter Schule durch moderne Ausdruckselemente, harmonisch kühne Wendungen und langgesponnene lyrische Linien bis hin zu Koloraturen, die einen exzellenten Sänger erfordern. Die bislang historisierenden Tendenzen nicht sehr zugeneigte EMI/Electrola ließ sich von kompetenten Leuten umstimmen: Der Musikforscher Edward H. Tarr, Spezialist für alte Bläsermusiken und -besetzungen, sorgt mit seinem deutsch-schweizerischen Ensemble mit vierzehn Trompeten, Zinken, Flöten und Posaunen gegenüber nur dreizehn Streichern für ungewohnte Klangfarben. Klare, nie im heutigen Opernsinne voluminöse Solostimmen beherrschen außer den richtigen Tönen auch historische Singpraktiken und Verzierungskünste. Eine Aufnahme, die Opernintendanten über bislang Versäumtes nachdenken lassen könnte. Heinz Josef Herbort