Von Willi Bongard

Er residiert eine gute Autostunde von New York, City entfernt in einem einsamen, Respekt erheischenden, alten Landhaus auf einem Lorelei-ähnlichen Felsen mit einem imponierenden Blick auf den Hudson-River.

In seinem aufwendig eingerichteten Büro hängt die gerahmte Promotionsurkunde der Universität Wien, auf daß der Besucher von vornherein von der nötigen Ehrfurcht vor dem studierten Mann ergriffen werde.

Er tituliert sich „Präsident“ des Institute for Motivational Research und läßt jedermann wissen, daß sein Institut – mit Zweigstellen in fünfzehn Ländern – über einen Mitarbeiterstab von rund 3000 Interviewern verfügt und mehr als 2500 Untersuchungen in aller Welt durchgeführt hat.

In der Madison Avenue, dem legendären Hauptquartier der amerikanischen Werbewirtschaft, nennt man ihn scherzhaft „Mister Massmotivation“. Mit seinem Namen verbindet sich die Vorstellung von den „geheimen Verführern“, denen es – auf Grund seiner Rezepte – möglich ist, die Verbraucher nach Lust und Laune zu manipulieren: Dr. Ernest Dichter.

Die Meinungen über diesen Dr. Dichter und dessen Ratschläge, die er für teures Geld erteilt, gehen – milde ausgedrückt – auseinander. Manche halten ihn für einen Scharlatan, andere für ein Genie. Vortragsveranstaltungen, die seinen Namen im Programm haben, versprechen in jedem Falle großen Zulauf.

Die renommierte Werbeagentur J. Walter Thompson, die kürzlich zu einem Seminar über „Motivationen, Markt und Marketing des Sparens“ einlud, dürfte sich das Referat von Dr. Dichter einen vierstelligen Betrag haben kosten lassen, die Reisespesen nicht gerechnet.