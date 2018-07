ZEIT: Herr Minister, in einem halben oder dreiviertel Jahr wird Bilanz gemacht werden über die Leistung der Großen Koalition. In der Wirtschaftspolitik und in der Finanzpolitik wird sie positiv sein; uns scheint, daß die Sozialpolitik demgegenüber abfällt. In der Lösung der beiden großen Probleme, die nun schon seit Jahren zur Diskussion stehen, nämlich wie die Rentenversicherung und die Krankenversicherung auf eine solide finanzielle Basis gestellt werden können, sind wir auch in dieser Legislaturperiode keinen Schritt weitergekommen.

Katzer: Wir haben die Rentenversicherung im Jahre 1957 reformiert und haben, wie ich glaub’e, damit das modernste System der sozialen Altersversicherung entwickelt. Nun gefällt einigen Leuten dieses System nicht; sie meinen, dieses System müsse korrigiert werden. Und unter Korrigieren versteht man, die Renten müssen gesenkt werden.

ZEIT: Nein, zu diesen Leuten gehören wir nicht. Wir halten die Einführung der dynamischen Rente, mit Ihnen, für den größten sozialen Fortschritt der Nachkriegszeit. Wir sind auch nicht der Meinung, daß die Renten gesenkt werden müßten. Wir machen uns nur Sorge über die Finanzierung dieser Renten, und diese Sorge ist ja wohl nicht ganz unberechtigt.

Katzer: Natürlich ist sie nicht unberechtigt. Das System ist in Ordnung. Die andere Frage ist die, ob dieses System auch zu halten ist. Ist es nicht zu teuer? Ergibt sich nicht eine zu starke Belastung für den Aktiven im Vergleich zu dem Inaktiven? Das sind in der Tat schwerwiegende Fragen. Aber um diese Fragen beantworten zu können, mußte als Voraussetzung dafür überhaupt erst das notwendige Zahlenmaterial erarbeitet werden; und das ist gar nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen.

ZEIT: Sie meinen also, wenn wir Sie recht verstehen, das Sozialbudget, diese Vorausschau auf die Entwicklung der sozialen Leistungen, die Sie noch in diesem Jahr der Öffentlichkeit vorlegen wollen?

Katzer: Ja, ich meine das Sozialbudget, und damit komme ich auf Ihre Frage zurück, die Sie eingangs stellten. Was ist auf sozialpolitischem Gebiet in dieser Legislaturperiode gesehenen? Nun, es ist schon einiges geschehen. Es ist endlich ein Anfang gemacht worden mit der Verzahnung von Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik zu einer Einheit.

ZEIT: Das ist sicher ein großer Fortschritte... Katzer: ... der mir anfangs auch von seiten einiger Freunde viel Kritik eingebracht hat. Manche sagten, da geht dieser Katzer hin und baut unsere eigenständige sozialpolitische Linie wieder ab, die wir so mühsam aufgebaut haben, und läßt sich in das Zwangskorsett von Zahlen pressen. Ich bin der Meinung, daß es eine eigenständige Sozialpolitik, die ihre Entscheidungen in autonomer Souveränität trifft, nicht mehr gibt. Die moderne Sozialpolitik muß in den wirtschafts- und finanzpolitischen Rahmen hineinpassen. Alles andere ist irreal. Umgekehrt muß aber auch die Wirtschafts- und Finanzpolitik auf eine fortschrittliche Sozial- und Gesellschaftspolitik ausgerichtet werden.