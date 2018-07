Von Karl-Heinz Janßen

"Ach, wie ist diese deutsche Revolution – deutsch,

wie ist sie nüchtern, ohne Schwung, ohne Glanz, ohne Größe."

Rosa Luxemburg

Am Anfang der deutschen Revolution steht eine Legende. Erfunden hat sie der Memoirenschreiber Philipp Scheidemann, aufbereitet wurde sie von seinen sozialdemokratischen Parteifreunden und weitergereicht von Publizisten und Historikern – bis in unsere Tage: Scheidemann, der eben zurückgetretene kaiserliche Staatssekretär, habe am 9. November 1918 um zwei Uhr nachmittags von einem Balkon des Reichstages in Berlin die deutsche Republik ins Leben gerufen – mehr noch: er habe, in einem "Kampf der Balkone" mit dem Spartakus-Führer Karl Liebknecht, der vom Schloß aus die Sowjetrepublik ausrufen wollte, der deutschen Revolution die demokratische, antibolschewistische Richtung gewiesen.

In selbstgefälligen Worten hat der sozialdemokratische Politiker, drei Jahre nach dem Ereignis, geschildert, was ihn an jenem Nachmittag angeblich bewegte: "Nun sah ich die Situation klar vor Augen ... Deutschland also eine russische Provinz, eine Sowjet-Filiale? Nein! Tausendmal nein! Kein Zweifel: Wer jetzt die Massen vom Schloß her ,bolschewistisch‘ oder vom Reichstag zum Schloß hin ,sozialdemokratisch‘ in Bewegung bringt, der hat gesiegt! Ich sah den russischen Wahnsinn vor mir, die Ablösung der zaristischen Schreckensherrschaft durch die bolschewistische. Nein! Nein! Nur nicht auch das noch in Deutschland nach all dem anderen Elend!"

Dieses Zitat hat seinen historischen Wert, denn es enthüllt uns, daß der Antibolschewismus in Deutschland auch einen sozialdemokratischen Ursprung hatte. Mit der historischen Wahrheit freilich hat es nicht das geringste zu tun. Augenzeugenberichte geben von dieser "Geburtsstunde" der Weimarer Republik ein ganz anderes Bild.