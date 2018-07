Von Rolf Diekhof

Dr. Heinz Kamin sagt es diplomatisch, so diplomatisch, wie er als Geschäftsführer des Gesamtverbandes des Hamburger Einzelhandels nun einmal sprechen muß: „Wo Sonne ist, da ist auch Schatten.“

Vor drei Jahren hätte Kamin das Eindringen der Warenhauskonzerne Kaufhof und Horten in die Hamburger Innenstadt wohl anders kommentiert – damals, als man noch glaubte, die kleinen Fachhändler vor der Konkurrenz der Großen mit einem Expansionstopp schützet zu müssen. „Heute“, so Kamin, „wird der Kampf im Handel nicht mehr zwischen groß und klein entschieden.“ Die neuen Gegner sind die Händler in der City auf der einen und auf der anderen Seite die „neuen Formen“ im Handel, die Verbrauchermärkte in den Außenbezirken der Städte oder auf der grünen Wiese.

Die City aber steht und fällt mit ihren renommierten Einkaufsstraßen. In Hamburg ist es die Mönckebergstraße, auf der sich nun innerhalb eines Jahres zuerst der Kaufhof und jetzt – gerade, noch rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft – Horten etabliert haben. „Warenhäuser sind Magneten“ (Kamin) – die Neulinge, so rechnet man, werden zum Nutzen aller den Ruf der Mönckebergstraße noch weiter auf das offene Land hinaustragen, werden die Hamburger City insgesamt noch attraktiver machen.

Auf eine ganze Reihe kleiner und mittlerer Handelsbetriebe fällt jedoch der von Kamin zitierte Schatten. Es sind jene Betriebe, die nicht mehr im Magnetfeld der Großen liegen, die ihren Standort plötzlich abseits von den neugebildeten Schwerpunkten haben. In der Fachsprache nennt man diese, bei fast jeder Neueröffnung eines großen. Warenhauses unausbleibliche Erscheinung „Schwerpunkt-, und Standortverschiebung“; für einige Fachgeschäfte bedeutet das schlicht Ruin.

„Daß einige betroffen werden, läßt sich nicht vermeiden und ist bedauerlich. Insgesamt aber sind die neuen Warenhäuser eine Bereicherung“, sagt Kamin. Für den Konsumenten sind sie es auf jeden Fall. Denn die Massierung des Angebots bedeutet auch heftigen Preis- und Qualitätswettbewerb, mehr Service und Kundendienstleistungen.

Gerade die Großen sind ängstlich darauf bedacht, daß nicht einer der Mitbewerber auf irgendeinem Gebiet plötzlich davonzieht. Im Hamburger Kaufhof, der vor einem Jahr eröffnet wurde, betrachtetmao. „sehr aufmerksam“ das jetzt eröffnete Horten-Haus genau nebenan.