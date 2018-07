Über hundertmal fuhr die größte Fähre der Ostsee, die finnische Finlandia (8160 BRT), seit ihrer Jungfernfahrt im Sommer 1967 zwischen Helsinki und Travemünde via Kopenhagen hin und her. Bei der hundertsten Abfahrt von Travemünde wurde ein Pastor als 50 000 Passagier begrüßt.

Diese Zahlen bedeuten: Im Durchschnitt waren bei jeder Abfahrt und Ankunft 250 Passagiere an Bord. In der Praxis sah das so aus, daß während der Sommermonate auf dem Schiff mit seinen 670 Betten kaum noch Platz war, während außerhalb der sommerlichen Zeit das große Schiff entsprechend leerer fuhr.

Für die Passagiere ist ein stilleres Schiff von besonderem Reiz. Man hat dann so das Gefühl: Das gehört einem fast alles. Zudem wird man womöglich von den Stewardessen verwöhnt, hat viel Platz im Schwimmbecken und in der Sauna, braucht sich beim Friseur nicht anzumelden, stößt an der Bar niemanden mit dem Ellbogen, tritt vor dem großen kalten Büfett keinem auf die Füße und hat Zeit zu lernen, daß Wodka auf finnisch Wodka heißt und Whisky Whisky.

Für die Reederei ist derlei minder reizvoll. Die Kapazität des Schiffes muß genutzt werden, zumal zwischen Deutschland und Finnland drei große Fähren verkehren. Man muß also die Saison verlängern. Das soll im Falle Finnland auf zwei Wegen geschehen: durch eine Fülle von Angeboten und durch Preissenkungen.

Im Lande hat man allerhand für den Winterbesucher getan, und für den deutschen Gast wirkt sich die Abwertung der Finnmark vom Herbst 1967 um dreißig Prozent noch deutlich aus.

Es gibt eine Fülle von Angeboten für Schiffsreisen „alles inklusive“: Kurzurlaub auf See, Schiffstrip Helsinki, Kombi-Seereise und Leningrad-Reise via Helsinki. Sie kosten zwischen 270 und 593 Mark.

Als Clou wird empfohlen, während der Eiszeit in den Finnischen Meerbusen zu fahren. Wellengang kann es dabei nicht geben. 16 400 PS machen die Finlandia zum Eisbrecher mit Schwimmbad. Im winterlichen Finnland gibt es 65 Skilifts mit Slalomhängen bis zu 1500 Meter lang, neue Sporthotels, Landsitze, Touristenpensionen und Hütten, Winterspiele in Lahti, Kuopio und Rovaniemi, aber auch einsame Skiwanderrouten und Schlittenfahrten. Viele Hütten sind bis zu 50 Prozent billiger. 1000 Kilometer mit der finnischen Eisenbahn kosten 37 Mark und ein Bett im Schlafwagen neun Mark.

Finnland hat ohne Zweifel auch im Winter eine Touristenzukunft. Dazu wird man jedoch die Informationen im Lande selbst noch verbessern müssen. Manchen Urlaubsreiz entdeckt der Besucher an Ort und Stelle erst nach einigem Stöbern. Horst Fuchs