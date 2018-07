Inhalt Seite 1 — Ende einer Ära Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, im Oktober

Vor genau hundert Jahren wurde der Bau des heutigen Foreign Office begonnen. Zu jener Zeit konnte Englands Premierminister Lord Palmerston es sich noch leisten, einen langen Kampf mit dem Architekten über das stilistische Äußere des Hauses zu fechten. Der Politiker blieb siegreich: Er zwang dem Künstler ein neovenezianisches Konzept auf. Die Inselmonarchie übte damals eine Macht aus, nicht unähnlich der, die jene Wasserrepublik 500 Jahre zuvor besessen hatte. Vom sicheren Hafen aus Weltmeere und Welthandel beherrschen: das war das Ziel der Politik, die im neuen Foreign Office gemacht werden sollte.

Ironischerweise war der Außenminister Ihrer Majestät damals nur Herr über einen Teil der auswärtigen Beziehungen, den unwichtigeren sogar. Denn die Kolonien hatten seit 1854 ihr eigenes Ministerium, von dessen Zuständigkeit wiederum Indien ausgenommen war. Nur britische Akten-Exzentrik konnte die Kolonien zeitweise dem Innenministerium unterstellen (1786), nur rüder Imperialismus konnte sie vom Kriegsministerium mitverwalten lassen (1801). Die verschiedenen Völkerrechtsformen der sich allmählich verselbständigenden Überseegebiete schufen in unserem Jahrhundert eine bunte Vielfalt entsprechender Londoner Ämter und Posten. Das Ministerium für die Dominions (1925) ging 1947 im „Commonwealth Relations Office“ auf. Dieses seinerseits schluckte im August 1966 das Kolonialministerium und wurde zum „Commonwealth Office“. Seine Lebensdauer betrug nur zwei Jahre, denn soeben wurde es mit dem Foreign Office vereinigt.

Die Vereinfachung in der Organisation zeigt den geschrumpften Aufgabenbereich. Die Kolonien bestehen bald nur noch aus winzigen Inseln, die so lebensunfähig sind wie Sechslinge im Brutkasten. Das Commonwealth ist zwar auf dem Papier noch beisammen. Aber Streitfragen wie der Nahostkrieg und Rhodesien haben sogar zum Abbruch diplomatischer Beziehungen einiger Commonwealth-Mitglieder zu England geführt, und die bevorstehende Konferenz der Völkerfamilie in London wird bestätigen, was man längst weiß: Zentrifugalkraft ist nicht zu bremsen. Die Afrikaner und Asiaten gehen ihren eigenen Problemen nach, sie orientieren sich an anderen Großmächten, sie wollen keinen Rat und bald auch kein Geld mehr vom Mutterland.

Die Versuche, den Gedanken an die bunte Völkergemeinschaft neu zu beleben, sind, im Londoner Kabinett nie recht ernst genommen worden. Welche Außenpolitik aber, welche „konzertierte Aktion“ wird die neue Vereinigung aller diplomatischen Köpfe Großbritanniens betreiben?

So versperrt wie der Rückweg ins Commonwealth ist der Ausweg über den Atlantik. Finanzminister Jenkins hat dieser Tage energisch die Möglichkeit einer „NAFTA“, einer britischamerikanisch-kanadischen Freihandelszone, verneint. Er hält sie wirtschaftlich für unvorteilhaft und politisch für unklug. Zweifellos hat das Wort des Schatzkanzlers in Downing Street 11 gegenwärtig einen ebenso großen Einfluß auf die Außenpolitik, wie die Entscheidungsgewalt des Premiers in Downing Street 10. Großbritannien muß nicht nur eine Militärpolitik, sondern seine auswärtigen Beziehungen daraufhin untersuchen, ob sie der Gesundung nützen.

Eine sicherere Route als die nach Europa ist bisher noch nicht entdeckt worden. Mit ungebrochenem Optimismus und einer Zähigkeit, die aus alten Kolonialtagen stammen könnte, verfolgen Regierung wie Opposition das nachgerade aussichtslose Ziel, England noch zu Lebzeiten de Gaulles in die EWG zu bringen. Daß nichts anderes, weder eine verbesserte EFTA noch eine verführerische „NAFTA“, die Ausrichtung auf Europa ersetzen kann, ist freilich nicht nur die Stärke, sondern auch die Schwäche der Position des neuen Foreign Office. Ihre Stärke: Demonstrativ sind die führenden Außenpolitiker aller Parteien – Stewart, sein Amtsvorgänger George Brown und Walter Padley für die Labour Party, Douglas-Home, Maudling und Selwyn Lloyd für die Tories und der liberale Vorsitzende Thorpe – dem Monnetschen Aktionskomitee eines vereinigten Europas beigetreten. Das läßt keine Zweifel an der künftigen Orientierung des britischen Parlaments zu. Auch die Konservativen würden als Regierungspartei Europa-Kurs steuern.