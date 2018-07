Die „Kabbalisten“, die mit Zahlen und Daten und mit zuweilen recht ausgefallen erscheinenden Beobachtungen die Geschicke der Menschen deuten, haben sich natürlich auch eingehend mit den einschlägigen Erscheinungen im Leben der Präsidenten der USA beschäftigt.

Aus einer Liste von 20 Präsidentschaftswahlen in der Zeit von 1880 bis 1960 ergibt sich, daß von den jeweils zwei Präsidentschaftskandidaten mit nur einer Ausnahme regelmäßig der Kandidat mit dem längeren Familiennamen gewählt wurde. So siegte beispielsweise in den drei Wahlen 1932, 1936 und 1940 Roosevelt mit neun Buchstaben in seinem Namen über Hoover (sechs), Landon (sechs) und Willkie (sieben). Eisenhowers Vorsprung über Stevensen in den Jahren 1952 und 1956 bestand in nur einem Buchstaben mehr, nämlich zehn gegen neun.

Eine andere Methode solcher Kabbala ist die Suche nach Doppelbuchstaben wie „11“ oder „oo“ im Vor- oder Nachnamen. In siebzehn untersuchten Wahlen von 1896 bis 1960 wurde – wieder mit nur einer Ausnahme – der „Doppelbuchstabenkandidat“ Präsident. Beispiele: 1912 und 1916 Thomas Woodrow Wilson; 1924 Coolidge; 1932/1936/1940/1944 Roosevelt; 1960 Kennedy. Mithin müßte bei den kommenden Wahlen im November George Wallace gewinnen – dank seines Doppelbuchstabens.

Sogar die Körpergröße spielt bei den Zeichendeutern eine Rolle. Abermals mit nur einer Ausnahme wurde in neunzehn überprüften Präsidentschaftswahlen der höher gewachsene Kandidat gewählt.

Ein raffinierteres Zahlenspiel findet folgende Anwendung: Die Zeichendeuter haben die jeweilige Quersumme der Jahre herausgesucht, in denen Wahlen in den USA stattfanden. Sie haben festgestellt, daß eine gerade Quersumme in den Wahlen von 1896 bis 1936 der Republikanischen Partei den Sieg brachte und eine ungerade der Demokratischen Partei zum Siege verhalf. Dieser Rhythmus verkehrte sich 1940 ins Gegenteil, als Roosevelt als erster Präsident zum drittenmal in aufeinanderfolgenden Wahlen Präsidentschaftskandidat wurde. Seither wurde in den Wahljahren mit gerader Quersumme der demokratische Kandidat gewählt, in den Jahren mit ungerader Quersumme der republikanische. Zwei Beispiele: 1956 mit der Quersumme 21 wurde Eisenhower (Republikaner) Präsident, 1960 mit der Quersumme 16 Kennedy (Demokrat).

In ihrer beharrlichen Fahndung nach deutungsfähigen Zeichen haben einige Leute sich begreiflicherweise der ungewöhnlich auffallenden Tatsachen bei den Attentaten auf amerikanische Präsidenten angenommen. Es hat sich herausgestellt, daß in den letzten 140 Jahren die Präsidenten, die in einem durch 20 teilbaren Jahr gewählt wurden, Attentätern zum Opfer gefallen sind, zum Beispiel Lincoln (gewählt 1860), Garfield (1880), McKinley (1900), Kennedy (1960), oder aber die während ihrer Amtszeit gestorben sind: Harding (gewählt 1920), Roosevelt (1940).

Vor allem ist man verständlicherweise den Besonderheiten bei der Ermordung Abraham Lincolns und John Kennedys nachgegangen. Da hat sich eine Serie von Parallelen ergeben, von denen hier einige aufgeführt seien: