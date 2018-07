In diesem politisch so unfreundlichen Herbst besinnen sich Tschechen und Slowaken auf ihre Erfahrungen aus der Zeit des deutschen „Protektorats“: Sie lernen wieder einmal das Leben unter einer Besatzung. Die Chronik ihrer zerstörten Illusionen ist unterdessen von Autoren und Verlegern im Westen für den interessierten Beobachter in vielfacher Form aufbereitet worden. Mancher dieser Publikationen sieht man eine gewisse Hast an, den Eifer, möglichst rasch damit auf dem Markt zu sein. An Augenzeugenberichten in Wort und Bild hat es während dieses Jahres und vor allem in den letzten Monaten nicht gemangelt; die modernen Informationsmittel bestanden eine glänzende Bewährungsprobe unter schwierigen Verhältnissen. Wir wissen, wie es zuging, als vierzehn Millionen Menschen versuchten, die Zwangsjacke einer ihnen aufgenötigten Lebensform abzuwerfen und einen humanen Sozialismus aufzubauen.

Was jetzt darüber veröffentlicht wird, sind mehr oder weniger gründliche Zusammenfassungen der Ereignisse in dieser bewegten und bewegenden Zeit. Wichtig zum Verständnis der Vorgeschichte sind jedoch Darstellungen wie

Eugen Löbl-Dusan Pokorny: „Die Revolution rehabilitiert ihre Kinder (Hinter den Kulissen des Slánsky-Prozesses)“; Europa Verlag Wien-Frankfurt 1968; 228 Seiten, Paperback 14,80 DM

In diesem Buch hebt sich der Vorhang über dem bisher makabersten Drama der tschechoslowakischen Nachkriegsgeschichte. Die sowjetisch inspirierte und dirigierte Vernichtung der Slánský-Gruppe in den Jahren von 1949 bis 1952 hat das stalinistische Regime in Prag zwar für ein weiteres Jahrzehnt stabilisiert, zugleich aber den späteren Bruch mit Moskau unvermeidlich gemacht. Der Altkommunist Eugen Löbl, der als stellvertretender Außenhandelsminister der Regierung Gottwald zu lebenslänglich Zuchthaus verurteilt und erst nach elf Jahren rehabilitiert wurde, schreibt in seinem von Weihnachten 1967 datierten Vorwort: „Das Recht, über diesen Prozeß zu sprechen, ist ein Prüfstein für unsere Demokratisierung.“

Das Verbrechen der Slänsky-Leute bestand in dem Versuch, einen eigenen Weg zum Sozialismus einzuschlagen – schon Ende der vierziger Jahre. Die Anklagen und Geständnisse des Verfahrens könnte Kafka entworfen haben. Löbls Bericht deckt ein gespenstisches Marionettenspiel auf. Die Farce der jahrelangen „Untersuchungen“ gipfelt im Schauprozeß mit sorgfältig eingeübten Rollen, die in „Frageprotokollen“ festgelegt sind. Die Angeklagten spielten als willenlose Automaten der Selbstbezichtigung mit. Koestlers „Sonnenfinsternis“ war auch an der Moldau zu beobachten.

Löbls persönliche Erinnerungen werden durch das Protokoll der Gerichtsverhandlung und den Rehabilitierungsspruch ergänzt. Die Referate Antonin Novotnys vor den Führungsgremien der tschechoslowakischen Kommunisten in den Jahren 1956, 1961 und 1962 sind Rückzugsgefechte auf dem Weg in die Niederlage eines Systems, das politisch, wirtschaftlich und moralisch abgewirtschaftet hatte.

Die Monate zwischen dem Sturz Novotnys im Januar 1968 und dem gewaltsamen Eingriff der Sowjets in die tschechoslowakische Reformbewegung schildern prominente Vertreter des neuen Kurses wie Goldstücker, Husák, Löbl und der Herausgeber Leopold Grünwald in dem Bericht