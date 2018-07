Hamburg

In der Hamburger Volksschule am Winterhuder Weg 128 gab’s Ärger. Streitigkeiten unter den Kollegen, Spannungen, Uneinigkeit über Lehrmethoden führten dazu, daß der Lehrer der Klasse 7 b, der 29jährige Bernhard Gehring, seinen Ranzen schnüren mußte. Er wurde „freiwillig“ an eine andere Schule versetzt.

Seit sechs Jahren lehrte der Junglehrer mit Schnauzbart am Winterhuder Weg. Und da er in seinen modernen Erziehungsmethoden mitunter etwas übers Ziel hinausschoß, kam die Versetzung für den Pädagogen selbst zwar nicht überraschend, wohl aber für seine Schüler, und deren Eltern. Das brachte deshalb die Kinder spontan auf die Straße (mit Schildern: „Wir wollen Gehring behalten!“), die Eltern auf die Barrikaden, und setzte den Hamburger Schulapparat in ungeahnte Bewegungen.

„Wir sitzen vor einem Scherbenhaufen“, sagt Landesschulrat Wolfgang Neckel, der die Situation des Lehrers Gehring mit der eines Michael Kohlhaas vergleicht. Indes: „Um eine optimale Lösung im Sinne einer höheren Ordnung zu erreichen, müssen wir auf der Versetzung beharren.“ Mit 32 Unterschriften der Eltern (von Klasse-7-b-Schülern) und einer 120mal unterschriebenen Forderung der Schüler der Oberstufenklassen wollten die Betroffenen die Schulbehörde bewegen, ihre Entscheidung zu ändern. Auf einer Elternratssitzung wurde Bernhard Gehring veranlaßt, sein Versetzungsgesuch rückgängig zu machen. „Ich habe bei der Entscheidung, mich versetzen zu lassen, die berechtigte Einwände der Eltern und Kinder außer acht gelassen“, erklärt er heute bereitwillig.

Gehring hatte seine eigenen Methoden zu unterrichten. Er hielt Kurse in Wirtschaftslehre, Sexualpädagogik ab (nach einem Anschauungsvortrag des Lehrers äußerte Traute Kern, 2. Vorsitzende des Elternrats und Ehefrau des Hamburger Senators Kern, begeistert: „Das müßte man allen Kindern zugänglich machen!“), und lehrte die Kinder Zeitung lesen. Ergebnis: Die Kinder hatten großen Spaß am Lernen, und ihre Leistungen wurden zusehends besser. „Ich habe sie zu Aufrichtigkeit, zur Kritik, zu entscheidungsfreudigem Denken erzogen und dazu, daß sie sich nicht ducken“, sagt der Junglehrer.

Nach dem Hamburger Schulverwaltungsgesetz sind die Eltern „an der Erziehung der Kinder zu beteiligen“. Und eine Vorschrift besagt: „Der Elternrat soll über alle Angelegenheiten, die für die Schule von grundsätzlicher Bedeutung sind, rechtzeitig vorher unterrichtet und gehört werden.“ Wenn nun den Kindern ihr Lehrer entzogen, wird, der Vertrauen und Zustimmung von Schülern wie Eltern genießt, müßte dieser Passus von Rechts wegen Bedeutung gewinnen.

In einem offenen Brief an den Landesschulrat, verfaßt von den Elternvertretern der Klasse 7 b, heißt es: „Im Interesse unserer Kinder fordern wir das Lehrerkollegium auf, seine egoistischen Motive, zurückzustellen und seine inneren Konflikte so zu bereinigen, daß diese nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden ... Herr Gehring so schnell wie möglich zu seinen Kindern in die Klasse 7 b zurückkehrt, um seine dort begonnene Arbeit fortzusetzen, die von allen betroffenen Eltern hochgeschätzt wird.“ Doch für die Schulbehörde ist die Versetzung des Lehrers „eine Regelung, die die Vernunft gebietet und die für alle Beteiligten eine geordnete Arbeit und Zusammenarbeit zuläßt“.

Leidtragender dieses „Konflikts“ ist der neue Lehrer der Klasse 7b. Mag er noch so tüchtig sein – der „richtige Ersatz“ für den alten ist er sicher nicht. Noch haben die Kinder ihn nicht akzeptiert und spielen, wie sie sagen, „Federball mit ihm“. Ri.