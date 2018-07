Inhalt Seite 1 — Erbanlagen werden kombiniert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein altes Problem der Molekularbiologie scheint seiner Lösung nahe – die Frage nach dem Mechanismus des Gen-Austausches bei Viren.

Anlaß zu dieser Hoffnung geben Ergebnisse von Experimenten mit Phagen. Diese Viren vermehren sich, indem sie Bakterien befallen. Dies geschieht so: Der Phage heftet sich an die Wand der Bakterienzelle und schickt durch diese Membran sein genetisches Material, die Desoxyribonukleinsäure (DNS), in das Zellinnere. Die Hülle des Virus bleibt also außerhalb der Zelle. In der Zelle erfüllt die Virus-DNS zwei Funktionen: Sie vervielfältigt sich viele Male, und sie veranlaßt die Zelle, Protein und Enzyme bestimmter Art zu produzieren. Sodann fügen sich Virus-DNS und Protein, das zum Aufbau der Hülle dient, wieder zu kompletten Viren zusammen. Es kommt zur Lyse der Bakterienzelle, das heißt, sie platzt und entläßt so die neusynthetisierten Phagen.

Infiziert man nun ein Bakterium mit zwei verschiedenen Mutanten eines Phagenstammes, von denen die eine die Eigenschaft A und die andere die Eigenschaft B besitzt, dann findet man unter den vielen Phagen-Nachkommen mit den elterlichen Merkmalen A oder B regelmäßig auch solche mit der neuen Kombination A und B beziehungsweise weder A noch B. Ja, man kann sogar nach Infektion mit drei verschiedenen Mutanten unter deren Nachkommenschaft Phagen finden, die alle drei Merkmale, von denen die drei Eltern nur jeweils eines hatten, in sich vereinen. Dieser Gen-Austausch – so genannt, weil das Phänomen offenbar darauf beruht, daß Gene zwischen verschiedenen DNS-Abschnitten irgendwie ausgetauscht werden – ist schon lange bekannt. Er tritt bei allen bisher daraufhin untersuchten Lebewesen auf, auch beim Menschen. Kontroversen gibt es freilich immer noch um den Mechanismus dieses Phänomens.

Zumindest für den Bereich der Virologie jedoch scheint diese Frage nun geklärt. Wie Dr. Andrzej W. Kozinski, Professor für Medizinische Genetik an der Universität von Pennsylvania, kürzlich auf dem „Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology“ berichtete, ist es ihm gelungen, experimentelle Beweise für folgende Fakten zu liefern:

Die Phagen-DNS veranlaßt die Bakterienzelle zur Synthese eines Enzyms, das Brüche in den beiden Einzelsträngen der Virus-DNS-Moleküle verursacht. Die Molekülstränge werden „zerhackt“, bevor sie sich paarweise zu der für die DNS charakteristischen Form (einer schraubenförmig verdrehten Strickleiter) aneinanderlagern. So entstehen DNS-Fragmente, die zur selbständigen Replikation befähigt sind.

Gestützt auf diese Ergebnisse eigener jahrelanger Versuche und in Übereinstimmung mit Befunden anderer Forscher glaubt Dr. Kozinski, daß der Gen-Austausch etwa folgendermaßen vonstatten gehe; In der Bakterienzelle wird virale DNS enzymatisch in Bruchstücke aufgespalten; jedes davon kopiert sich viele Male selbst, und aus einer großen Anzahl verschiedener solcher DNS-Fragmente rekombinieren sich unter Mitwirkung eines spezifischen Enzyms nach den Gesetzen des Zufalls die zusammenpassenden Einzelabschnitte schließlich wieder zu kompletten DNS-Molekülen.

Damit ist die Möglichkeit eines Gen-Austausches zwischen genetisch verschiedenen Nukleinsäuren leicht erklärbar, denn es ist durchaus möglich, daß aus den Fragmenten verschiedener DNS-Moleküle auch hin und wieder die jeweils für die Merkmalsunterschiede verantwortlichen Teilstücke aneinandergekoppelt und zu einer neuen kompletten DNS kombiniert werden.