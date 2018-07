Sehr sehenswert:

„Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos“, von Alexander Kluge: „1: Wir haben in der Kinderzeit die Kampagne von Goebbels miterlebt „Kampf dem Verderb‘. Noch heute esse ich meinen Teller leer, das ist aber ein Verhalten, das gerade sich nicht daran orientiert, ob man selbst essen will oder nicht. Auf jeden Fall, im Kino muß man hier nicht Disziplin abwickeln. Ganz abgesehen davon, daß es für die Wahrheitsfindung wie für das Vergnügen gefährlich ist, wenn man die Tendenz hat, alles mitzukriegen. Die Haltung verdeckt den Blick aufs Wesentliche. 2: Nur Philologen müssen alles verstehen, und zwar deshalb, weil sie sich wie Richter oder Historiker über die Sache stellen. Das ist aber gerade der Zwang zum Turnen in der Zirkuskuppel, den ich im Film kritisiere. 3. Ich verstehe Menschen, die es schwer ertragen, wenn ihnen irgend etwas entgeht, was vielleicht substanzreich ist oder ihnen Vergnügen machen könnte. Hinter dem Wunsch nach vollständigem Verständnis’, wie es in der Form des dramaturgischen Inzests seine Antwort findet, liegt ein Futterneid, Futterneid spiegelt den Mangel wider. Weder im Kino noch in der Kunst noch in der praktischen Wirklichkeit wäre aber heute Mangel notwendig. Im Kino besteht er nur in der Einbildung oder aus kommerziellen Gründen. Wir müssen Mangel an Substanz überhaupt beseitigen und dem Zuschauer das Vergnügen vermitteln, aus einem Überfluß herauszuziehen, was ihn momentan interessiert. Unsere Filme werden, nur dann freier, wenn vorher der Zuschauer freier wird.“

„Rosemaries Baby“, von Roman Polanski. „Der Angriff der leichten Brigade“, von Tony Richardson. „Paris gehört uns“, von Jacques Rivette. „Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß“, von Jean-Luc Godard. „2001: Odyssee im Weltraum“, von Stanley Kubrick. „Der eiskalte Engel“, von Jean-Pierre Melville.

Wieder im Kino: „Lola Montez“, von Max Ophüls. „Der verrückte Professor von Jerry Lewis.

Sehenswert:

„Die Ratten erwachen“, von Zivojin Pavlovic. „Das Mädchen Nanami“, von Susumu Hani.

Wieder im Kino: „Zazie“ und „Privatleben“, von Louis Malle. „Jesse James“, von Henry King.