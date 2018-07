Inhalt Seite 1 — Finger weg von Funk und Fernsehen! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kritik an den Universitäten war notwendig und wird wohl notwendig bleiben. Sie hatte freilich auch zur Folge, was von den Kritikern die wenigsten gewollt haben: daß Staat und Behörden an den Universitäten ein größeres Mitspracherecht gewonnen haben als etwa die Studenten.

Solche Spuren sollten schrecken. Auch Kritik am Fernsehen als dem mächtigsten der Massenmedien ist notwendig. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß fast alles, was wir hier und heute über einen zukunftsträchtigen Staat wie Mexiko wissen, aus dem Munde von Olympia-Reportern stammt, dann gibt das unseren Kollegen vom Fernsehen eine Verantwortung, an der sie schwer zu tragen haben. Kritik kann da, darf da nicht ausbleiben.

Aber niemand soll uns zitieren können, um mit solchen Zitaten die Rundfunkanstalten sturmreif zu schießen für eine Attacke der Politiker, die seit langem da gerne noch mehr Einfluß hätten. An ihre Adresse sei daher in aller Deutlichkeit die Aufforderung gerichtet: Finger weg von Funk und Fernsehen!

Sie ist deswegen aktuell, weil Funk und Fernsehen gerade jetzt in-einer Position der Schwäche sind: sie brauchen mehr Geld, und das können ihnen nur die Regierungen der Länder verschaffen.

Dazu Landesvater Lemke (CDU) von Schleswig-Holstein in der Landtagssitzung am 23. September: "Einfach zu sagen, wir wollen die Gebühren erhöhen, weil die Programme zu schlecht erscheinen, ohne daß wir überhaupt Einfluß auf die Programmgestaltung haben, das geht meines Erachtens zu weit."

Wir danken es Oppositionsführer Steffen (SPD), daß Fehlinterpretationen dieses ja stilistisch nicht ganz gradlinigen Lemke-Zi- j tates ausgeschlossen sind.

Steffen fragte: "Habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie Ihre Zustimmung zur Gebührenerhöhung davon abhängig machen wollen, daß Sie Einfluß auf die Programmgestaltung bekommen?"