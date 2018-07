Inhalt Seite 1 — Finish der müden Gäule Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Schwelien

Washington, im Oktober

Sie nennt sich Ja-Neen, ist blond, unbestimmten Alters und oft in eine Art Cowboy-Uniform aus Silberlamé gehüllt – jene unbekannte Dame, die einige Wochen mit George Wallace von Stadt zu Stadt reiste und auf allen seinen Kundgebungen sichtbar war, bis das Gerücht aufkam, der verwitwete Ex-Gouverneur und Führer der amerikanischen Unabhängigen Partei trage sich mit Heiratsabsichten. Für ihn kam der Klatsch nach dem Tod seiner Frau Lurleen zu früh. Ob er oder seine Gorillas aus Alabama der blonden Ja-Neen bedeuteten, sich wieder diskret in den Hintergrund zu verziehen, wissen die Götter – jedenfalls verschwand sie von der Bildfläche und mit ihr der eine, einzige Augenblick prickelnder Erwartung, der Wahlkampf werde, wenn nichts Besseres, doch wenigstens so was wie ein kleines Skandälchen oder eine Geschichte produzieren, welche die Leute weitertuscheln und die Zeitungen wie einen jener ungezählten Luftballons aufblasen könnten, die am Anfang oder am Ende der Versammlungen in den Himmel steigen.

Luftballons, Nixonetten, die Schmachtfetzen-Kapelle mit elektrischen Gitarren, minutiös organisierte Spontankundgebungen der Schüler und Studenten, wehende Banner, breite Spruchbänder, von Flugplatz zu Flugplatz taumelnde Jet-Karawanen der Präsidentschaftsanwärter, ihrer Stäbe und ihres Gefolges von Korrespondenten, der whistle-stop mit der Eisenbahn oder die forschere Motorkavalkade von Stadt zu Stadt – das alles geht jetzt zu Ende. Soviel Organisationskunst und Dollar-Millionen auch verschwendet, so ausgiebig alte Routine und neuer Zirkus aufgeboten wurden – der Wahlkampf hat niemanden in Bann geschlagen, niemandem den Atem genommen. Es war ein Wahlkampf des Mißvergnügens, wie die Entscheidung am 5. November nicht die für den besten Mann, sondern die für das kleinste Übel sein wird.

Amerika wurde weder fasziniert noch aufgerüttelt, weder vor die Wahl zwischen wirklichen Kontrahenten noch vor die Entscheidung zwischen Gut und Böse gestellt, höchstens vor die zwischen mittelmäßig und mies. Das Stichwort „Ruhe und Ordnung“, das Wallace aufbrachte und das Nixon und Humphrey ihm dann monatelang nachplapperten, verzerrte den ganzen Wahlfeldzug und gestattete den Kandidaten, alles zu umgehen, was Amerika in diesem Jahr hätte hören müssen: Wie kommen wir aus Vietnam heraus? Wie werden wir der jungen Generation gerecht? Wie kann das reichste Volk der Erde seine sozialen Diskrepanzen überwinden? Wie kann es sich dem Rassenhaß entziehen?

George Wallace hatte seinen letzten großen Auftritt im New Yorker Madison Square Garden, nachdem ihm die Stadtverwaltung törichterweise das Shea-Stadium verweigert hatte. Noch einmal brachte er an die fünftausend Menschen auf die Beine, noch einmal konnte er mit seinen demagogischen Banalitäten von den Anarchisten, Kommunisten und Pseudo-Intellektuellen reaktionäres Haßgefühl aufpeitschen; noch einmal tobte gegen ihn die herausgeforderte Minorität der Langhaarigen, der Farbigen und der Studenten. Sie gaben ihm nur eine Resonanz, die er nicht verdiente.

In El Paso und in Los Angeles waren die Widersacher des Führers der Rechtsradikalen schlauer gewesen: Dort ertränkten sie eine Einheitsrede im provozierenden, nicht endenden Beifall, dort riefen sie so lange höhnisch: „We want Wallace“, bis er Pult und Saal verlassen mußte, ohne zu Ende gekommen zu sein. Diese Taktik machte sich besser bezahlt als die Gegendemonstration; sie verzerrte den kleinen Gouverneur mit dem großen Maul ins Lächerliche – und schon begannen die Werte in den Meinungsumfragen für ihn von zwanzig auf achtzehn und fünfzehn Punkte zu fallen. Er hatte so lange von „Ruhe und Ordnung“ gepredigt und den Angstkomplex des kleinen, braven Mittelständlers hochgezüchtet, bis diesem die wirkliche Angst zu kommen begann – von den Krawallen auf den Kundgebungen dieses chaplinesken Pseudo-Diktators und Volksanwaltes.