Es gibt ein Spiel, das gar keines ist: den Test. Wir nehmen ihn als eine Art von Patience oder als Puzzle, das wir aufgehen sehen möchten.

Die meisten Tests aus den Illustrierten macht man nebenher zum Frühstücksei. Es gibt aber auch vertrackte von der Art, die einen, im Übermaß genossen, an den Rand eines Herzinfarktes bringen können. Dazu gehören die Ermittlungen des Intelligenz-Quotienten. Es gibt da sogar einen Klub von Eierköpfen, der von Sir Cyril Burt, Professor in London, vor siebzehn Jahren gegründet wurde. Einziger Zweck: die Eierköpfe zusammenzubringen. Voraussetzung: I. Q. 128. Ambitionierte Intelligenzler können sich an die „Deutsche Mensa“ in Essen (Gebhardtstraße 38) wenden.

Das eigentliche Spiel mit dem Wissen heißt Quiz. Es grassiert allenthalben, und allen haftet der gleiche Mangel an: Quizspiele bauen sich schnell ab. Da sie von immer neuen Fragen leben, dem Spiel aber nur eine begrenzte Anzahl beigegeben werden kann, fallen sie zumeist schon bei der zweiten Benutzung in sich zusammen. Quizspiele gehen eigentlich nur bei Leuten mit miserablem Gedächtnis.

Eines aber scheint sich zu behaupten: „Super Quiz“, das fixe Lernmaschinchen. Zu ihm gehören doppelseitig bedruckte Pappstreifen mit eintausendundachtzig Fragen und Antworten. Das beginnt mit einfachen Farbkombinationen für die Kleinen und reicht über allerlei Rechnerei, Verkehrszeichen, Geographie, Geschichte und vieles andere bis in die moderne Literatur hinein.

„Super Quiz“ selber ist ein Geschicklichkeitsautomat von der Art des „Bajazzo“, den man in alten Gasthäusern noch entdecken kann. Eine Feder schnellt eine Kugel davon, die, dem Zufall gehorchend, innerhalb von acht Sekunden in einem von zehn Zickzack-Kanälen landet. In dieser Zeit hat der Quizzer die zuständige Frage am oberen Rand des Kärtchens zu lesen, die dazu gehörende Antwort zu finden und einen Stift in das darunter befindliche Loch zu stecken. Gelingt das, läuft die Kugel in einen Punktekanal – ansonsten verrollt sie sich ins Innere des Apparats.

Zunächst hat man einen Mordsspaß an diesen Hirnkraftmesser. Aber bald, zu bald kommt man ihm auf zwei höchst unspielerische Sprünge Abgesehen davon, daß es nicht reicht, etwas zu wissen, denn prompte Antwort muß sich mit schnellem Finden des Antwortlochs paaren, hat dieser Eierkopf-Bajazzo einen Systemfehler: Die Kugeln „bevorzugen“ gewisse Kanäle (den zehnten mit 43, den neunten mit 14 Prozent), während sie gegen die anderen acht eine Abneigung zu haben scheinen (fünf bis siebzehn Prozent).

Und dann wäre da noch das „Lösungsschema“. Die Wege der Kugeln von Frage zu Antwort sind je Kanal immer die gleichen; das kriegt man leider gleich spitz. Erwachsene wollen natürlich nicht einmal vor sich selber als Spielverderber dastehen und verdrängen krampfhaft das unterschwellige Wissen. Aber der Lösungsehrgeiz schaltet gleichsam automatisch kurz, gleicht sich dem Automaten an, wird selber Automat. Hier hebt sich die Lernmaschine auf, denn wo liegt denn noch Sinn, sogar in Richtung Bildungserwerb, wenn sogar mein Maxi im Kindergartenalter spielend „löst“, daß der „Mord im Dom“ von Eliot, Rowohlt ein Verleger und Franklin der Erfinder des Blitzableiters ist?