Von Dietrich Strothmann

Es ist die siebente Nacht nach dem Überfall, die Nacht zum 28. August. Der Schriftsteller geht durch seine Heimatstadt, durch das von den Sowjets besetzte Preßburg, Später schreibt er auf, was er in jenen Nachtstunden erlebte, in den letzten, die er in seiner Heimat verbrachte.

Er trifft auf diesem Spaziergang alte Bekannte: "Einige von ihnen taten so, als sähen sie mich nicht. Andere schauten ganz entsetzt auf mich. Du bist noch hier? Verschwinde, solange es Zeit ist; schon in einer Stunde kann es zu spät sein. Und andere schauten mich an wie eine Leiche, wie einen Spuk aus einer anderen Welt, wie einen Menschen, der von Lepra befallen ist. Sie haben mich schon abgeschrieben. Es gibt in diesem Land kein sicheres Plätzchen mehr, keine Hoffnung für mich."

So ging Ladislav Mnacko in der siebenten Nacht nach dem Überfall durch Preßburgs Straßen, Er ist ein Mensch, der seine Heimat, ein Schriftsteller, der seine Sprache, ein Kommunist, der sein von Kommunisten okkupiertes Land aufgeben muß. Der Flüchtling Mnacko ist ein Flüchtling besonderer und sonderbarer Art.

Schon einmal, im August 1967, hatte er die Tschechoslowakei verlassen, freiwillig damals, aus Protest gegen die antisemitische Hetzkampagne des Novotny-Regimes nach dem Junikrieg in Nahost. Mnacko war nach Israel gegangen, aus Solidarität mit den Juden. Die slowakische KP hatte ihn dafür ausgestoßen, das Prager Innenministerium ihn ausgebürgert. Erst zehn Monate später konnte er heimkehren, in eine neue Tschechoslowakei. Er war wieder Bürger unter Bürgern, wieder ein respektabler Schriftsteller, geachtet von Freund und Feind gleichermaßen.

Damals noch sträubte sich Mnacko dagegen, als ein Emigrant zu gelten. Er bekannte: "Ich will und kann nicht in der Emigration leben"; er sagte von sich: "Ich bin keine Märtyrernatur"; er sagte: "Es wäre leichter zu emigrieren, aber das wäre Resignation"; er glaubte: "Ein Schriftsteller kann nicht außerhalb seiner Heimat leben, das wäre das Ende." Das war vor einem Jahr.

Dann aber, nach seiner Rückkehr vor vier Monaten, in jener siebenten Nacht auf seinem Gang durch das besetzte Preßburg, machte, er eine neue, eine schreckliche Entdeckung: "Ich bin zurückgekommen, um wegzugehen, um für immer wegzugehen. Noch bin ich nicht fort, noch gehe ich auf deinem Pflaster spazieren, aber ich bin ein Emigrant, ich bin schon ein Emigrant. Ich fürchte mich vor diesem Wort, ich fürchte mich vor diesem Leben, ich fürchte mich vor dieser Traurigkeit. Aber hier sind die Russen, die Russen sind hier, und du bist nicht mehr die Stadt für mich und wirst es nicht mehr sein." Es war, in dem Leben des Schriftstellers und Kommunisten Mnacko, die schlimmste Erfahrung.