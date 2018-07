Rom, im Oktober

Als ein enttäuschendes, ja beschämendes Schauspiel hat sich erwiesen, was eigentlich den entscheidenden Anstoß zur Überwindung des unbefriedigenden und auf die Dauer untragbaren Regierungsprovisoriums in Italien hätte geben sollen: der erste Parteitag der vor zwei Jahren wiedervereinigten Nenni-Sozialisten und Saragat-Sozialdemokraten in Rom. Der Kongreß hat die in ihn gesetzten Erwartungen nicht im entferntesten erfüllt. Er ging am Montagabend mit stürmischen Tumulten und ohne greifbares Ergebnis zu Ende.

Nach den Parlamentsneuwahlen des vergangenen Frühjahrs, bei denen die Vereinigten Sozialisten eine empfindliche Schlappe hatten hinnehmen müssen, war die Regierungskoalition der „Linken Mitte“ (Christliche Demokraten, Sozialisten, Republikaner) auseinandergebröckelt. Die Sozialisten hatten für sich eine „Pause“ bis zu ihrem Parteikongreß verlangt. Sie wollten in dieser Zeit ihre eigene Parteiorganisation reformieren und sich über ihren politischen Kurs für die neue Legislaturperiode klar werden. Gleichzeitig hatten sie die Christlichen Demokraten aufgefordert, bei sich eine ähnliche Klärung herbeizuführen und auf diese Weise die Voraussetzungen für eine aktivere und dynamischere Fortsetzung der Reformpolitik des „Centro Sinistra“ im Herbst zu schaffen. Den für diesen Klärungsprozeß notwendigen zeitlichen Spielraum sollte eine Übergangslösung – das christlich-demokratische Ein-Parteien-Kabinett Leone – garantieren.

Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Mit Recht konstatierte auf dem römischen Parteitag der sozialistische Parteipräsident Pietro Nenr.i, der sich seinerzeit gegen den Rückzug der Sozialisten aus der Regierung ausgesprochen hatte, jedoch überstimmt worden war, seit dem Frühjahr habe sich überhaupt nichts geklärt, wertvolle Zeit sei verlorengegangen, die Bedingungen für eine erfolgreiche Fortführung der Mitte-Links-Koalition hätten sich eher verschlechtert als verbessert. Die Sozialisten selbst nutzten die „Pause“ nicht zur inneren Konsolidierung, sondern mißbrauchten sie zu einer Eskalation der Selbstzerfleischung. Als am Mittwoch vergangener Woche im römischen Kongreßpalast dann ihr Parteitag begann, standen sich fünf Strömungen gegenüber, die entschlossen schienen, sich bis aufs Messer gegenseitig zu bekämpfen.

Obwohl sich vier dieser Gruppen grundsätzlich für die Wiederaufnahme der Koalition mit den Christlichen Demokraten und den Republikanern aussprachen, erwies sich eine Einigung über die den Koalitionspartnern zu präsentierenden Bedingungen, über personelle Führungsfragen und über das künftige Verhältnis zur kommunistischen Partei als unmöglich. Die große Mehrheit der Koalitionsbefürworter blieb in sich gespalten. Die eine Hälfte neigte dazu, die Schwäche und Zersplitterung der eigenen Partei durch forsche Maximalforderungen an die Democrazia Cristiana zu überdecken, sowie den in den letzten Jahren abgerissenen Kontakt zu den Kommunisten vorsichtig wiederherzustellen. Die andere Hälfte wünschte einen sachlichen, nicht durch demagogische Propaganda belasteten Auftakt der Koalitionsgespräche und lehnte die allmähliche Einebnung des Trennungsgrabens zwischen Sozialisten und Kommunisten entschieden ab. Da außerdem auch noch ein erbittertes Tauziehen um den Posten des Parteisekretärs einsetzte, ging man schließlich zerstrittener auseinander als man zusammengekommen war. Alle Entscheidungen wurden dem neugewählten Zentralkomitee zugeschoben, in dem sich aber auch wieder die verschiedenen Kräfte die Waage halten.

Von der Democrazia Cristiana, dem zweiten Tragpfeiler der Mitte-Links-Konstruktion, ist kaum Erfreulicheres zu berichten. Auch dieser Partei war die „Pause“ wenig zuträglich. Man sah in dem Regierungsprovisorium der letzten Monate offenbar in erster Linie eine willkommene Gelegenheit, den Kampf um die Machtpositionen in Partei und Staat neu aufleben zu lassen. Aldo Moro, der manchem Parteifunktionär schon längst zu mächtig geworden war, wurde fallengelassen. Mariano Rumor, der ehrgeizige Parteisekretär, bereitete sich auf die Übernahme der Ministerpräsidentschaft in der nächsten Regierung vor. Schatzminister Colombo stellte alle Weichen für seine Wahl auf den dann freiwerdenden Posten des Parteisekretärs. Beide Politiker, die vorher die Reformpolitik Moros immer wieder zu bremsen bemüht gewesen waren, wandelten sich – zumindest äußerlich – zu entschiedenen „Progressisten“. Die Vertreter des linken Parteiflügels aber, die sich dadurch genarrt fühlten, suchten ihre Selbstbestätigung in immer radikaleren Forderungen. Sie schließen heute selbst eine Zusammenarbeit mit den Kommunisten nicht mehr aus und sind entschlossen, auf der zum 5. November einberufenen Nationalratssitzung der Partei zum Sturm gegen die gemäßigte oder neo-progressistische Mitte zu blasen.

So ist sicherlich weder bei den Sozialisten noch bei den Christlichen Demokraten die Atmosphäre besonders günstig für die Wiederaufnahme einer vernünftigen, den Gegebenheiten und Möglichkeiten des Landes entsprechenden Reformpolitik der „Linken Mitte“. Wahrscheinlich wird man sich trotz allem am Ende wieder zusammenraufen – allein schon deshalb, weil andernfalls Neuwahlen unvermeidlich würden und der sichere Gewinner solcher Wahlen unter den augenblicklichen Verhältnissen nur diejenige Partei sein könnte, die als einzige zu wissen scheint, was sie will: die KPI. Daß aber der vorübergehende Austritt der Sozialisten aus der Regierungskoalition die von den Initiatoren dieses Manövers versprochene schöpferische Pause als Auftakt für einen noch entschiedeneren Anlauf zur Reformierung und Demokratisierung der italienischen Gesellschaft gebracht habe, kann heute im Ernst kaum noch jemand behaupten. Sandra Sassone