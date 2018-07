Inhalt Seite 1 — Gelehrtendisput oder Ketzerprozeß? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hubertus Halbfas: „Fundamentalkatechetik. Sprache und Erfahrung im Religionsunterricht“, Band 8; Calwer Verlag Stuttgart, in Zusammenarbeit mit dem Patmos-Verlag, Düsseldorf 1968; 384 Seiten, 24,– DM.

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Buch steht noch aus. Eben sie aber brauchte der Autor der „Fundamentalkatechetik“, nicht einen Ketzerprozeß. Er verdient intellektuell ebenbürtige Gesprächspartner, nicht inquisitorische Richter, er verdient Kritiker, nicht ideologische Gouvernanten, und er verdient eine langfristige akademische Disputation, nicht erpresserische Verlautbarungen, Ultimaten oder plumpe Polemiken in der Kirchenpresse.

Der Rang dieses Buches verbietet auch die bequeme Beschränkung auf Verfahrensdebatten, in denen munter erklärt wird: ob Halbfas recht habe oder seine Richter, sei uninteressant; wichtig sei nur, daß man gegebenenfalls korrekt und christlich, sozusagen „in netter Form“ gegen ihn vorgehe. Demgegenüber muß der fachlich orientierte Beobachter gerade auf der Frage bestehen, wer denn nun von der Sache her recht habe. Eben dies aber ist unentschieden. Auch eine Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz kann die Sachfrage nicht klären – höchstens für Mythologen der Autorität, höchstens scheinbar also.

Eine reale Klärung ist nur möglich durch rationale Argumentation. Das aber ist nun einmal etwas anderes als die Wiederholung von Lehrformeln, die im geschlossenen Regelkreis der eigenen Ideologie bleiben. Ohne Grenzüberschreitung, billiger als auf dem Weg wissenschaftlicher Diskussion geht es nicht. Der Hinweis auf das Lehramt der Bischöfe ist deshalb theologisch (wenn auch nicht kirchenpolitisch) irrelevant, solange diejenigen, die dieses Amt beanspruchen, sich einerseits durch den Hinweis auf Gutachten den Anschein geben, fachtheologische Positionen zu vertreten, andererseits aber nicht bereit sind, diese Positionen einer Fachdiskussion zu überantworten. Die unerbittliche Härte, mit der eine radikale Minderheit gegen den Reutlinger Hochschullehrer agitiert, macht gegenwärtig jedes „Gespräch“ zum Ketzerprozeß. Der Würzburger Neutestamentler Rudolf Schnackenburg hat die einzig angemessene Antwort gegeben, als er es ablehnte, an derartigen „Gesprächen“ über die „Fundamentalkatechetik“ teilzunehmen.

Warum die nervöse und glaubenslose Reaktion auf ein Buch, das nichts will als argumentieren? Was Halbfas seinen Lesern zumutet, mag schwer wiegen: der Verzicht auf das Aroma des Milieus („unkatholisch“ sei schon der Vorspann, schrieb Kardinal Jäger). Dafür aber ist dieses Buch nicht weniger als ein neuer Entwurf für eine zeitgemäße Begründung des Religionsunterrichts; es ist eine hermeneutische Reflexion über die Möglichkeit einer allgemeinen Theorie des Religionsunterrichts, und es ist ein Versuch, die „tödliche Diskrepanz zwischen kritisch-theologischem Denken und einer weithin unreflektierten Gemeindegläubigkeit“ zu überbrücken. Nur eins ist es nicht: ein Buch mit Inhalten, die für eine aufgeklärte Theologie neu wären.

Wer sich von diesem Buch provoziert fühlt, zeigt damit nur, daß er nicht mehr am Denkprozeß der modernen Theologie teilnimmt. Was immer Halbfas sagt: es wurde zuvor auch von anderen gesagt, verschlüsselt vielleicht, aber dennoch deutlich. Halbfas’ schöpferische Leistung besteht in einer Zusammenschau von Ergebnissen einzelner Disziplinen (deren Vertreter in einem wissenschaftlichen Disput gewiß eine Menge zu fragen hätten) – und darin, daß er verständlich sagt, was andere verklausulieren oder hinter vorgehaltener Hand sich zuraunen.

Für jeden seriösen Versuch, einen anderen Menschen oder gar einen historischen Text zu verstehen, gilt als unerläßliche Regel, daß eine Aussageart (genus) nicht ungebrochen in ein anderes Bezugssystem übertragen werden darf. Wissenschaftliche Differenzierungen zum Beispiel können nicht ohne weiteres in Predigtsprache übersetzt werden, historisch-literarische Erörterungen können nicht einfach einem Konzilstext gegenübergestellt werden, ohne daß scheinbare Widersprüche entstehen.