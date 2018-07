Inhalt Seite 1 — Geschäfte mit Sex und Schülern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt am Main

Angesetzt und genährt auf dem Humus der verwelkenden Schüler- und Studentenrevolte – die einerseits zwar der Polizei viel Arbeit machte, andererseits aber auch kommerziellem Soll-und-Haben-Denken positive linke Perspektiven eröffnete – treibt im Frankfurter Verlag Bärmeier und Nikel ein neues Zeitschriftenpflänzchen Blüten und Blätter. Am 11. November soll es dem Publikum vorgestellt werden: "Underground – Das deutsche Schülermagazin."

"Underground" – das Kennwort kommt aus Amerika und liegt für die linke Avantgarde in der Luft. Aus dem Untergrund wird "Underground" jedenfalls nicht kommen – entgegen einem Einfall von Hans Hermann Köper, einem der beiden Chefredakteure des neuen Blattes, der einst auch verantwortlich für "twen" war, als es seine interessanten Zeiten hatte. Seine Idee war, "Underground" nicht an Kiosken vertreiben zu lassen, sondern durch geheime Kontaktpersonen. Ihm schwebte die Schuhverkäuferin vor, die ihrer jungen Kundin hinter dem Schuhanzieher zuflüstert: "Kennen Sie schon ‚Underground‘?" Oder Tante Anna im Laden an der Ecke schräg gegenüber der Schule, die nicht nur Kuchen, Bonbons und Zigaretten verkauft, sondern mit konspiriert: "Jungs, kauft Underground‘." Oder der Hausmeister, der sich den Gymnasiasten in der Pause in verschwörerischer Absicht nähert: "Nicht weitersagen: ‚Underground‘ ist da."

Der Verlag Bärmeier und Nikel wird sich für "Underground" jedoch des konventionellen Vertriebssystems bedienen. Denn die Zeitschrift wird als ernsthafte Angelegenheit betrieben, und mit ihrem Erfolg in klingender Münze rechnen die Verleger fest.

"Underground" soll in einer Auflage von mindestens 120 000 Exemplaren auf den Markt kommen, monatlich erscheinen und 1,80 Mark kosten. Als Käufer erwartet man die Schüler, zwischen 16 und 21 Jahren. Wenn man nur einmal die Oberschüler als regelmäßige Leser in Betracht zieht, dann könnten potentiell zwei Millionen als Käufer von "Underground" in Betracht gezogen werden.

Der Preis von 1,80 Mark ist ihnen nicht zu hoch: Das war eines der Ergebnisse aus einer Umfrageaktion unter rund 10 000 Schülern, die die ebenfalls im Verlag Bärmeier und Nikel erscheinende satirische Zeitschrift "Pardon" vorsorglich veranstaltete.

Die ausgefüllten Fragebogen bestätigten den Verlegern, daß ein Interesse an einer Schülerzeitschrift besteht. Es ist anzunehmen, daß die sogenannte Null-Nummer, die Hans Nikel so gut gefiel, als Nummer eins erscheinen wird, denn sie hält sich in Konzeption und Inhalt an die aus den Fragebögen kompilierten Wünsche der Schüler.