Eine „reaktionäre Firlefanzfeier“ und „ein ziemlich blödes Beispiel für ein veraltetes Kunstverständnis“ nannten Flugblätter die diesjährige Verleihung des Georg-Büchner-Preises durch die Akademie für Sprache und Dichtung an Golo Mann. Während der Präsident der Akademie, Gerhard Storz, den Preis an Mann verlieh, kam es zu kleineren Zwischenfällen: Von der Empore der Otto-Berndt-Halle flatterten Papierschnitzel ins Auditorium; Transparente wurden gezeigt, auf denen zu lesen stand: „Bismarck-Preis/Adenauer-Preis/Büchner-Preis.“

Die Urkunde tat das Übliche, wenn sie Golo Mann als würdig für den Büchner-Preis rühmte, da er „mit historischer Forschung eine seltene Ausgewogenheit des Urteils und Meisterschaft der Darstellung verbindet“. Außerdem habe Mann „als wahrhaft politischer Geist Diskussionen über Gegenwartsfragen entschieden und wesentlich gefördert“. Müssen Lobsprüche so sein? So austauschbar, feierlich nichtssagend und manchen Transparenten recht gebend?

Golo Mann tat das Unübliche. Er hatte sich eine Laudatio verbeten. Und er stiftete die Preissumme (10 000 Mark) zwei emigrierten tschechoslowakischen Schriftstellern, deren Namen er nicht nannte.

Tat er auch das Unübliche, indem er in seiner Preisrede Büchner vom Sockel des Heiligen aller Revolutionen zu stoßen suchte? Was das Auditorium zu hören bekam, unterschied sich auf das deutlichste von den Büchner-Interpretationen anderer, früherer Preisträger. Vor allem von der Enzensbergers, der Büchner heutigen Fehlleistungen der Gesellschaft vor Augen, gestellt hatte. Und vor allem auch von der Büchner-Rede Heinrich Bölls, der im vorigen Jahr die Gesellschaftliche Brisanz des „Hessischen Landboten“ beschworen hatte.

Wenn man so will, hatte auch Golo Mann einen Mißbrauch Büchners vor Augen. Nun nicht mehr den der Etablierten, sondern den der Revolutionäre. Und so riskierte er Skizzen zu einem Büchner-Bild, gegen das sich zumindest einwenden läßt, daß eine antirevolutionäre Gesellschaft Büchner in Golo Manns Sicht leichter akzeptieren, leichter zum Klassiker verarbeiten kann.

Büchner ein Revolutionär? Dazu sei der Dichter zu wissend, zu neurasthenisch, zu resignierend gewesen. Büchner ein Politiker? Sein im Grunde unpolitischer Geist habe ihn davon zurückgehalten, sich für etwas wie politischen Stil, sei er nun gut oder böse, zu interessieren. Wer das Volk so wetterwendisch, so leicht beeinflußbar, so obszön, so lächerlich sehe und die Anführer so unbarmherzig durchschaue, kurz: wer so schnell nach einem gescheiterten Revolutionsversuch „Dantons Tod“ geschrieben habe, der sei für die Revolution, ja für die Politik überhaupt verloren.

Bleibt zumindest zu fragen, ob Büchner in dem wetterwendischen, leicht beeinflußbaren, obszönen Volk nicht als Realist auch die zwanghafter Opfer einer Gesellschaft (siehe: „Woyzeck“) gezeichnet habe, die eben den Menschen ein andere: Dasein nicht ermöglichte. Bleibt ferner der Zweifel, ob „Dantons Tod“ wirklich nur der „schrecklichen Fatalismus der Geschichte“ abhandelt, den Golo Mann als Geist des Stücks beschwor.