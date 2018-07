Inhalt Seite 1 — Haben die Deutschen versagt? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kaum waren die Spiele der XIX. Olympiade in Mexico City vorüber, da traten, wie immer, die Statistiker auf den Plan und rechneten den einzelnen Nationenteams sozusagen auf Heller und Pfennig vor, wie sie abgeschnitten und welchen Platz im Gesamtklassement sie erreicht haben. Als beliebtester Maßstab wird dazu der sogenannte Medaillenspiegel benutzt, den es nach den Intentionen des Internationalen Olympischen Komitees eigentlich gar nicht geben sollte. Im Kreise dieses erlauchten Gremiums älterer Gentlemen hängt man immer noch dem Traum Coubertins nach, daß die Olympischen Spiele der Entfaltung der individuellen Persönlichkeit dienen sollten. Citius – Altius – Fortius heißt da noch das Panier. Dieser Imperativ zur Selbstvollendung leuchtet auch heute noch bei der Eröffnungsfeier elektronisch auf dem schwarzen „Belsazar“ geheimnisvoll auf.

Tatsächlich wird aber nun die Leistung des einzelnen Kämpfers, besonders wenn dieser einer der großen Nationen angehört, oft zum Punkt in der Gesamtabrechnung degradiert.

Seitdem die beiden Supermächte dieser Erde, die Vereinigten Staaten und die Union der Sowjetrepubliken, ihren gigantischen Prestige-Zweikampf auf olympischem Gefilde austragen, wurde die offiziell verpönte Nationenwertung mit dem jeweiligen Stand nach errungenen Medaillen beinahe zum „Wehrmachtsbericht“.

Dabei wiegen die einzelnen Medaillen auf der Waage einer gerechten Bewertung doch sehr verschieden. In manchen Übungen, wie dem Kunstturnen etwa, herrscht eine wahre Medailleninflation. Dort ist es schon gang und gäbe, daß ein Turner drei Goldmedaillen oder gar vier, wie jetzt der Japaner Nagayama und die Tschechin Vera Caslavska, mit nach Hause bringen. Da „Vera la Grande“, die im „Auditorio“ von den Tausenden frenetisch gefeiert wurde, schon in Tokio drei „Goldene“ einheimste, konnte sie jetzt recht spektakulär den vier populärsten tschechischen Politikern ihr zusätzliches mexikanisches Gold verehren, eine Geste, die auch nicht gerade im Sinne Coubertins sein dürfte.

Profitierten bisher die Russen von dieser Medaillenschwemme im Kunstturnen, in dem die Amerikaner nichts zu bestellen haben, so wurde nun dank der erheblichen Ausweitung des Programms der olympischen Schwimmwettkämpfe den Yankees ein noch größerer Vorteil zugespielt. Sie nützten ihn dank ihrer enormen Überlegenheit bis zur Neige. Allein 21 der 45 Goldmedaillen der USA gehen auf das Konto der Schwimmer und Schwimmerinnen, dazu kommt 15mal Gold in der Leichtathletik, so daß in nur zwei der 19 olympischen Disziplinen die Amerikaner sich bereits Dreiviertel ihres gesamten Goldmedaillenbestandes sichern konnten.

Die Russen hatten das Duell diesmal schon nach der ersten Woche, bei Halbzeit also, verloren. Ihre Niederlage wäre aber ohne die jetzige Unzahl der Schwimmwettkämpfe wieder, wie in Tokio, nur recht knapp ausgefallen. In Wahrheit ist das Resultat also nicht so eindeutig, wie es hier auf dem Papier scheint: 45 Gold-, 27 Silber-, 34 Bronzemedaillen für die USA, 29 Gold-, 32 Silber-, 30 Bronzemedaillen für die UdSSR.

Auch Japan dankt seinen dritten Platz und seine 11 Goldmedaillen nicht zuletzt seinen überragenden Turnern und der schon erwähnten Medailleninflation.