Von Wolfram Siebeck

Frau, mach ein großes Feuer und setz die Pfanne auf. Ich gehe Pilze suchen!“ Mit diesen Worten verläßt er das Haus und begibt sich in den nahen Forst. Hat schon der Tonfall uns stutzig gemacht, so erkennen wir ihn jetzt deutlich: Die Mütze verwegen in die Augen gedrückt, hoch bis zum Knie gezogen die Schäfte – ja, er ist’s, Siebeck, der Waldläufer, der Pilzekenner. Pfifferling, Wasserkopf und Flaschenbovist, jetzt geht’s euch ans Leder!

Wie ich so durch den nassen Farn schnüre, sichte ich bald meine erste Beute. Am Fuße einer jungen Buche, neben einem Seifenritterling, liegt ein Admiral, die zerbissene Minikamara zwischen den erstarrten Zähnen. Auf der Fotosafari verunglückt. Ganz klar. Mein Pilzbuch verzeichnet: Vorkommen und Verbreitung: Massenweise im Sommer bis in den Spätherbst. Charakteristisch sein Seifengeruch. Zum Sammeln kann er nicht empfohlen werden.

Hundert Meter weiter, dort, wo die Waldmaus ihren Ausschlupf hat, glaube ich einen Spindeligen Rübling zu sehen. Es ist aber eine Sekretärin aus dem Verteidigungsministerium. Um sie herum verstreute Geheimdokumente über Truppenstärke der Bundeswehr deuten auf Selbstmord aus Liebeskummer. Praktischer Wert: Von mittlerer Güte. Junge Stücke eignen sich zum Einlegen in Essig.

Bald darauf finde ich im Gebüsch einen höheren Angestellten des Bundesnachrichtendienstes, Ob hier der Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) ein Opfer fand? Vorsichtshalber lasse ich den nächsten Schafschampignon stehen; eine Verwechslung ist zu leicht möglich.

Unverwechselbar jedoch sind die Rangabzeichen an der Uniform des Luftwaffenmajors, den ich am Rande der Schonung finde. Die Sidewinder-Rakete zur Linken, die Phantom-Konstruktionspläne unter dem Kopf, macht er den Eindruck eines pflichtbewußten Militärs, wie wir sie so bitter benötigen. Welcher private Kummer mochte ihn bewogen haben, ausgerechnet neben einem Rotbraunen Milchling das Röhrchen Schlaftabletten zu leeren?

Praktischer Wert: Eßbar, aber nicht schmackhaft. Wenn man ihn zerschneidet und über Nacht in kaltem Wasser einweicht, verliert er seine beißende Schärfe.

Ein Schuß reißt mich, aus meinen. Gedanken. Dort hinten war’s, am Hochsitz, und es klang wie eine Armeepistole. Hauptleute pflegen so den Dienst zu quittieren, denke ich, und ich erinnere mich an den Hauptmann aus dem NATO-Hauptquartier, der heute morgen den Kurzwellensender unterm Laub vergrub. Im Sommer standen dort massenweise Beamte des militärischen Abschirmdienstes. Wurden lange Zeit für giftig gehalten und von Agenten gefürchtet. Es hat sich jedoch erwiesen, daß sie unschädlich sind. Ihr Fleisch ist weich und wattig. Von geringem Wert.