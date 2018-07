Der amerikanische Wahlkampf ging am Wochenanfang in die letzte Runde. Er könnte am 5. November schließlich doch noch mit einem spannenden Finish enden, wenn es dem Kandidaten der Demokraten, Vizepräsident Hubert Humphrey, weiter gelingt, gegenüber dem republikanischen Bewerber Richard Nixon aufzuholen.

Die politischen Buchmacher des Gallup-Polls zogen Anfang der vorigen Wodie folgende den befragten Amerikanern im wahlfähigen Alter wollten 44 Prozent Nixon, 36 Prozur. Humphrey und 15 Prozent Wallace, dem Kandidaten der „dritten“ Amerikanischen Unabhängigkeitspartei, ihre Stimme geben.

Im Vergleich zur Umfrage davor bat Nixon einen Punkt wettgemacht, Humphrey aber um fünf Prozent aufgeholt, während Wallace eben diese fünf Prozent einbüßte. Es war das erstemal, daß sich die Erfolgskurve des Rassenfanatikers neigte.

Die Umfragen spiegeln freilich nur die Stimmung der Bevölkerung, nicht die des Wahlmännergremiums wieder, das den Präsidenten Kuren wird. Nixon glaubt sich bereits mehr als der erforderlichen 270 Wahlmänner sicher zu sein, während Humphrey nur 251 mehr oder weniger sichere Stimmen zählte.

Doch der stets optimistische Humphrey ließ sich nicht entmutigen: Seine Kampagne in New York, Texas und an der Westküste gestaltete sich vorige Woche zu einem Triumph. Senator McCarthy will „Humph“ den liberalen Flügel der Demokraten zuführen, und Johnson begann kräftig die Werbetrommel für seinen Vize zu rühren.

Schließlich kann ein bedeutendes poli tisches Ereignis – etwa ein Erfolg der Friedensinitiative Johnsons in Vietnam – noch alle Berechnungen über den Haufen werfen. In vier der fünf letzten Präsidentenwahlen schlug das Meinungsbarometer noch im Oktober dramatisch um. Nach dem Ungarn-Aufstand und dem Nahost-Krieg von 1956 gewann Dwigth D. Eisenhower noch etwa zwei Millionen Stimmen hinzu – innerhalb der letzten zehn Tage vor der Wahl. –