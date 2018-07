Bé Ruys und Josef Smolík (Hrsg.): „Stimmen aus der Kirche der ČSSR. Dokumente und Zeugnisse“; Christian Kaiser Verlag, München 1968; 206 Seiten kt. 14,50 DM.

Als Josef Smolík im vergangenen Jahr die Einleitung zu diesem Band niederschrieb, konnte er nicht ahnen, welche Aktualität jegliche tschechische Stimme in diesen Tagen gewinnen würde. Bis auf das Nachwort von Bé Ruys entstanden die Beiträge nicht ad hoc; sie wurden vielmehr aus der Diskussion des letzten Jahrzehnts ausgewählt. Was aber hier an Stimmen aus dem tschechischen Protestantismus zu uns dringt, verdient auch unabhängig von den letzten Ereignissen unsere nachdenkliche Aufmerksamkeit. Vorangestellt ist eine Predigt des über die Grenzen der Tschechoslowakei hinaus geachteten Theologen Josef L. Hromadka über Jeremia 45,5.

Hromadka ist der Senior der zu Worte kommenden Autoren, die folgenden Beiträge stammen zumeist von Theologen und Laien der jüngeren Generation, der Dreißig- und Vierzigjährigen. Sie sind mit Referaten, Aufsätzen aus Zeitschriften, Vorträgen und, als Stimmen der Gemeinde, einigen Gedichten vertreten.

Die Autoren wollen nicht den tschechoslowakischen Protestantismus insgesamt repräsentieren, ihre Auswahl beschränkt sich auf drei Themen: „Christliche Existenz in einer sozialistischen Gesellschaft“, „Die neue Orientierung“, „Die neue Gemeinde“. In entschiedener Rückbesinnung auf die reformatorischen Anfänge wird nach neuen Wegen, nach einem neuen Verständnis christlicher Botschaft und christlicher Existenz inmitten einer materialistisch-atheistischen Gesellschaft gesucht; Fragen werden gestellt, die auch unsere Fragen sind, und Antworten versucht, die auch bei uns Gültigkeit haben können: Anfragen an die Christen in einer kapitalistisch-materialistischen Gesellschaft, denen sie sich stellen sollten.

Friedrich Andrae