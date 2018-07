In den Börsensälen geht das Aufwertungs-Gespenst wieder um – trotz aller Beteuerungen von Bundeswirtschaftsminister Schiller und Bundesfinanzminister Strauß auf dem XI. Deutschen Bankiertag in Düsseldorf, am Wechselkurs würde nicht manipuliert werden. „Die Verhältnisse werden stärker sein als der Ministerwille“, meinten die Währungsspekulanten, als sie ihre in den Wochen vorher „vorgekauften“ Bestände abzustoßen begannen. Das Rezept „Kapitalexport“ zum Abbau des anstößigen Überschusses aus der Handelsbilanz scheint auf die Dauer nicht anwendbar zu sein, weil das Publikum mit Auslandsanleihen reichlich ausgestattet und kaum noch bereit ist, neue anzukaufen. Die letzten Auslandsemissionen – auf Mark lautend – befinden sich zum überwiegenden Teil in den Portefeuilles der Banken. Und zwar in einem Ausmaß, das Bundesbankpräsident Blessing mahnen ließ, Gesichtspunkte der Liquidität nicht außer acht zu lassen.

Wenn der sechsprozentige Kapitalzins nicht in Gefahr gebracht werden soll, müssen die Anleihevorhaben – auch die inländischen – künftig gestreckt werden. Das bedeutet: weniger Kapitalexport. An dieser Konsequenz scheint sich die neue Aufwertungsspekulation entzündet zu haben. Das führte wiederum zu einer Mißachtung aller hoffnungsvollen Zwischenberichte aus dem Bereich der Gesellschaften, die darauf schließen lassen, daß sich der Trend zu steigenden Unternehmensgewinnen im kommenden Jahr fortsetzen wird, allerdings langsamer als 1968.

Der Börsenberufshandel schwamm in den letzten Tagen weiterhin auf der Konzentrationswelle. An erster Stelle standen die „Randunternehmen“ der chemischen Industrie, bei denen auf eine lukrative Abfindung der freien Aktionäre durch die übernehmenden Gesellschaften spekuliert wird. Wenn man den Börsianern folgt, wird es in ein paar Jahren unterhalb von BASF, Bayer, Hoechst und vielleicht noch Schering keinen selbständigen chemischen Betrieb in der Bundesrepublik mehr geben.

Den Verhandlungen mit dem Ziel, eine große deutsche Ölgesellschaft zu schaffen, deren Kern Veba und GBAG bilden sollen, verfolgt man in den Börsensälen mit Unbehagen. Das kommt auch in den stagnierenden Kursen beider Unternehmen zum Ausdruck. Werden die GBAG-Aktien zum Marktpreis (das ist der, den ausländische Interessenten zu zahlen bereit wären) ihren Besitzer wechseln, oder lassen sich die Dresdner Bank und die Deutsche Bank das „nationale Interesse“ etwas kosten und verkaufen ihre Pakete billiger an die Veba? Die zweite Möglichkeit eröffnet dann interessante aktienrechtliche Prozeßmöglichkeiten. K. W.