Peter Heinrich, 1942 in Berlin geboren, absolvierte nach dem Abitur in Berlin 1961 ein Dirigenten-Studium am Berliner Städtischen Konservatorium, nahm an einem Dirigentenkurs für moderne Musik bei Michael Gielen in Köln teil, war im Sommer 1966 Teilnehmer des Dirigentenkurses am Salzburger Mozarteum, gewann im Sommer 1967 ein Stipendium des italienischen Staates für den Dirigentenkurs unter Franco Ferrara in Venedig.