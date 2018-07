Aus dem Trend wurde ein Boom: Leder ist „in“. Leder, voll Yves Saint-Laurent in der Haute Couture zuerst und schon lange propagiert. Leder für smarte Mädchen auf Mini-Bicycletten. Leder als Kluft für Motorradrenner und deren Rücksitzbräute. Dann Leder für Lumbers über zerfransten Jeans. Protestsänger gehen in Leder und Fritz Teufel schon lange im knöchellangen Lenin-Coat.

Leder schon gehabt und bis heute als richtig befunden als Tracht: abgewetzte Joppen, krachlederne Hosen (siehe „Seppl“) und Bundhosen für jedes Alter, für sie’und ihn. Feminine Lederkostüme aus Hirsch- oder Gamsleder, unauffällig mit klassischen Steppereien geschmückt und mit vergammelten Silbertaler-Knöpfen reich besetzt, ein Klasse-Anzug: ewige Mode neben Alltagsmode. Bleibt noch als Rest Lederbekleidung für gediegene Bürger und Bürgerinnen. Leder macht die einen mutig, die anderen keß.

Es scheint, die „zweite Haut“ regt an und auf. Alle fühlen sich darin vital und zünftig. Die Zunft der Lederer, Taschner und Sattler weiß ganz plötzlich, wohin die Mode läuft, und kennt keine technischen Schwierigkeiten mehr. Glocken- und Falten-Miniröcke, Hosenkleider, jeglicher Look aus der Western-Mode ist ihnen geläufig, und Farben geben keine Probleme mehr auf. Wahrlich, was da auf uns zukommt, ist supermodisch trotz antic-finish. M. R.