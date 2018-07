In Paris wird man zukünftig weibliche Polizisten im Straßendienst sehen. Eine Neuigkeit hier in Paris jedenfalls, die allgemein mit Interesse, aber nicht ohne Kritik aufgenommen wird. Die einen sagen: „Wenn sie hübsch sind, warum nicht?“; aber die vorherrschende Meinung scheint zu sein: „Es ist kein Beruf für Mädchen, Männer anzufauchen und ihnen Strafzettel hinter den Scheibenwischer zu stecken: ein Vorgang, der beide Geschlechter entwürdigt.“

Fest steht, daß kein Mensch verlangt hat, es müßten dringend Polizistinnen her. Die Obrigkeit hat auch in dieser Sache ganz eigenmächtig! gehandelt. Dürfen wir dennoch guten Willen bei ihr voraussetzen?

Hier hat der Untertan, wenn er gutwillig ist, sich zu fragen, wo und wie er uniformierte Frauen sonst zu Gesicht bekommt. Aha, als Stewardessen im Flugzeug, die ihn beruhigen, wohl auch beleben, ihm Speis und Trank servieren und ihm durch den Lautsprecher in mehreren Sprachen mitteilen, wie der Kapitän heißt, wieviel Grad Kälte die Außentemperatur in achttausend Metern Höhe beträgt und was derlei wichtige Dinge mehr sind. Zum Schluß freut sich die Stewardeß, daß man zu Gast war, hofft, man habe den Flug genossen, und empfiehlt ihre Linie (ihre Fluglinie, versteht sich) für spätere Fälle. Sehr angenehm. Auf Wiedersehen

Nach diesem Beispiel hätten wir: auch von den Polizistinnen nur Gutes zu erwarten. Sie helfen uns beim Parken, machen uns die Straße frei; und wenn wir einem fremden Wagen ein Leid antun, so lächeln sie: „Ach, machen Sie sich, nichts draus! Zahlt alles die Versicherung. Und kommen Sie bald, wieder.“

Wie? Das Beispiel leuchtet nicht ein? So nehmen wir die Hostessen zum Exempel. Auch sie’sind angestellt, von irgendwelchen Behörden, tragen kleidsame Uniformen, führen uns durch Ausstellungen, besorgen uns Eintrittskarten, erklären uns Gegenstände, Land und Stadt und Leute. Sie sind zwar streng korrekt, doch lächeln sie herzlich, besonders in Fällen, wo sie mit den Geheimdiensten in Verbindung stehen. Sehr angenehm!

So wollen wir denn freundlich von den Behörden denken, die uns weibliche Schutzleute, das Gegenstück zum „Freund und Helfer“, nämlich die Freundin und Helferin bescheren. Und hoffen wir, daß diese Schutzdamen die wohlwollende Absicht der Behörden auch selber begreifen!

Eine kleine Reminiszenz: In Berlin, wurden einmal Richterinnen eigens für „Frauensachen“ eingesetzt, weil die Behörde glaubte, siehätten mehr Verständnis. Aber nein: Wie so eine Richterin ein junges, hübsches Mädchen, das davon lebte, jung und hübsch zu sein, verknackte, das hatte eine Art, die manchen ehrlich im Dienst ergrauten Amtsgerichtsrat jammerte. Von Solidarität keine Spur... Sollten also Passantinnen sich auf die Polizistinnen freuen, deren Ankündigung den Passanten Unbehagen bereitet: daß sie sich da nicht irren! Frauen können sehr eklig miteinander sein; dies nebenbei.

Hauptsächlich aber sei gesagt: Was hier in Paris geschieht, sei es Gutes oder Böses, sollte auch in Deutschland nicht leichtgenommen werden. Gewiß, ein paar weibliche Polizisten gibt es schon in Deutschland: Jugendschutz und so weiter; und vielleicht auch werfen sie mal ein Auge auf eine Parkuhr. Aber jetzt kann’s ernstwerden. Französische Beispiele sind verführerisch: Kaum hatte Orly die „Flughafengebühr“ für Auslandsflüge eingeführt, fingen auch die deutschen Flugplätze damit an ...